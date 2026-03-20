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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / “Agua llegó a más de 1.20 metros”: alcalde de Facatativá explica cómo va recuperación de las lluvias

“Agua llegó a más de 1.20 metros”: alcalde de Facatativá explica cómo va recuperación de las lluvias

El alcalde también se refirió a la magnitud del fenómeno, que no se registraba desde hace décadas.

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