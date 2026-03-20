“Agua llegó a más de 1.20 metros”: alcalde de Facatativá explica cómo va recuperación de las lluvias

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, entregó un balance en Mañanas Blu sobre la emergencia por lluvias que dejó miles de damnificados tras el desbordamiento del río Botello.

Según el mandatario, la situación más crítica se concentró en varios sectores urbanos. “Estamos concentrados en alrededor de 590 familias en 4 barrios”, explicó, al detallar que son las zonas más afectadas por la inundación.

El impacto total es mayor. “Estamos hablando que inicialmente son más o menos 2.800 hogares que se vieron afectados”, señaló, lo que representa a miles de personas que perdieron enseres, mercancía y fuentes de ingreso.

Uno de los datos más críticos fue el nivel del agua dentro de las viviendas. “El agua llegó a más de un metro, metro veinte, y pues ya pérdida total”, afirmó el alcalde, al describir los daños en comercios y hogares.



Sobre la atención de la emergencia, indicó que las condiciones climáticas han permitido avanzar en la recuperación. “Desde el día de ayer y el día de hoy en la madrugada no ha llovido”, lo que facilitó las labores de drenaje con maquinaria.

Estas acciones incluyen intervención directa en el cauce del río. “Podamos hacer un dragado con maquinaria… y nos ha permitido que el agua pueda salir de donde estaba inundando las viviendas”, explicó.

El alcalde también se refirió a la magnitud del fenómeno, que no se registraba desde hace décadas. “Hace 20 años no teníamos una inundación como esta en Facatativá”, aseguró.

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Sobre las causas, señaló que no solo influyó la lluvia en el casco urbano. “Lo que podría llover en 6 meses llovió tan solo en una madrugada”, dijo, al agregar que en las partes altas ya venía acumulándose agua días antes.

Ese aumento de caudal generó el desbordamiento. “Las quebradas cogieron demasiada fuerza… y cuando ya llegaron a la parte baja… alimentaron el río Botello”, explicó.

Además, el alcalde indicó que hubo afectaciones estructurales. “Se rompieron jarillones por la fuerza del agua, y por ahí se entró en la parte urbana”, precisó.

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Finalmente, sobre la recuperación, señaló que la situación empieza a mejorar. “Ya los niveles empiecen a bajar” y “en la tarde del día de hoy podríamos ya tener casi normalidad”, afirmó.

El mandatario también advirtió que la ubicación de algunos barrios aumenta el riesgo: “Muchos de esos barrios se construyeron… a la ribera del río”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: