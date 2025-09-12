Comunidad pide apoyo nacional para controlar incendio cerca a base militar de Tolemaida

Habitantes de zona rural de Nilo, Cundinamarca, piden apoyo para atender un grave incendio forestal activo desde hace más de 48 horas en la vereda San Bartolo e inmediaciones de la base militar de Tolemaida.

Insisten que si bien han intentado por sus propios medios apagar las llamas, esto no ha sido posible y hoy están en riesgo sus viviendas, cultivos y cientos de hectáreas de reserva natural y bosques protegidos.

Eduardo del Valle, presidente de la junta de acción comunal de la vereda San Bartolo, contó a Blu Radio que hace una semana se reportó una emergencia inicial controlada por los bomberos locales y de Tolemaida, pero el nuevo incendio es más grave.

“El fuego empezó a subir la cuchilla a San Bartolo, ya ha llegado a nuestra vereda, en este momento ya se han quemado varias de las hectáreas. Tenemos antecedentes hace unos años, con más de 200 hectáreas que se quemaron desde Tolemaida hasta arriba”, agregó.

La comunidad pide apoyo a entidades departamentales y nacionales ante el grave riesgo ambiental que están enfrentando y las dificultades del terreno que han impedido avanzar más en el control de las llamas.

“Esta es una vereda rica en recursos naturales, biodiversidad, hay varias reservas de la sociedad civil y cultivos de pancoger. Somos cuenca abastecedora del río Sumapaz a través de la quebrada La Honda. Necesitamos y llamamos a las autoridades para que ayuden con la prevención y gestión del riesgo, en particular para evitar los incendios y que nos ayuden a contener esta situación que se viene presentando”, reiteró el líder comunal.

Publicidad

Finalmente, la comunidad pidió a los demás habitantes no realizar quemas o dejar basura para evitar que la emergencia se agrave.