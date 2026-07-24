Cundinamarca contará con un helicóptero para combatir incendios forestales ante llegada de El Niño

En el marco de la Ruta de Preparación Climática, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación departamental pusieron en marcha una estrategia que fortalecerá la capacidad de respuesta mediante servicios helicoportados para atender emergencias ambientales y proteger a las comunidades.

La iniciativa busca, especialmente en esta temporada, hacer frente a incidentes ambientales asociados a incendios forestales, los cuales podrían aumentar si se cumplen los pronósticos anunciados por las agencias climáticas nacionales e internacionales según las cuales, el fenómeno de El Niño que se avecina será de gran intensidad.

El fortalecimiento de esta capacidad operativa será posible gracias a un convenio interadministrativo suscrito entre la CAR y la Gobernación de Cundinamarca, que tendrá vigencia hasta finales de 2027. La Corporación aportará aproximadamente el 78 % de los recursos, mientras que el porcentaje restante y la ejecución estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento (UAEGRD).

“Esta estrategia representa una medida preventiva para afrontar los desafíos que podría generar un fenómeno de El Niño prolongado, ya que cabe resaltar que, entre 2024 y 2025 se perdieron cerca de 5 mil hectáreas de áreas cubiertas con bosques nativos a causa de incendios forestales”, afirmó Alfred Ballesteros, director general de la CAR.



Cundinamarca contará con un helicóptero para combatir incendios forestales ante la llegada de El Niño Foto: CAR Cundinamarca

Con el uso de tecnologías de movilización aéreas, se fortalece la capacidad de respuesta del departamento para actuar de manera más rápida y eficiente frente a emergencias que hoy son cada vez más frecuentes.

“Esta alianza permitirá disponer de apoyo aéreo, en coordinación con el cuerpo de bomberos, para la extinción de incendios forestales que se presenten en los municipios de Cundinamarca que hacen parte de la jurisdicción, mediante el uso del sistema Bambi Bucket, el traslado de personal, suministros esenciales y la ejecución de operaciones de rescate en zonas de difícil acceso”, explicó William Rozo, director de Gestión del Riesgo de Cundinamarca.

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Cabe mencionar que a la fecha los incendios forestales presentados en el territorio CAR han sido controlados con el apoyo de las diferentes autoridades competentes contribuyendo a proteger la vida de los habitantes, la infraestructura y los ecosistemas estratégicos del territorio.

“La mejor forma de actuar frente a estas situaciones es la prevención y el aviso oportuno a las autoridades, por lo que invitamos a nuestras comunidades a reportar cualquier conducta que pueda ser el origen de emergencias ambientales”, puntualizó Alfred Ballesteros.