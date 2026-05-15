“Embalses no soportarían siete meses sin lluvias”: alerta de la CAR por fenómeno de El Niño

El director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, advirtió sobre el riesgo que representa el fortalecimiento del fenómeno de El Niño para Bogotá y la región andina, en medio de las alertas emitidas por el Ideam sobre el aumento de probabilidades de sequía en el país. Durante entrevista en Recap Blu, el funcionario aseguró que las autoridades y la ciudadanía deben adoptar medidas permanentes frente al cambio climático y el estrés hídrico.

Ballesteros explicó que desde hace semanas la entidad viene solicitando a alcaldías, empresas de servicios y sectores productivos implementar planes de contingencia y programas de ahorro de agua. “La naturaleza nos está demostrando hoy en día que esta es nuestra nueva realidad y que cada vez serán más frecuentes estos fenómenos de sequías extremas”, afirmó.

El director detalló que la CAR adelanta acciones como recuperación de microcuencas, construcción de reservorios y entrega de kits para recolección de agua lluvia. “Hemos entregado ya más de 80.000 kits” y “más de 3.000 reservorios construidos”, señaló.



Embalses continúan en niveles críticos

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos por Ballesteros es el estado de los embalses que abastecen a Bogotá y municipios cercanos. Según indicó, sistemas como Sisga y Tominé están “escasamente sobre el 50 %”, mientras Chuza se encuentra “sobre el 34 %”.

“Lo que preocupa es que si el periodo de sequía o el fenómeno de El Niño se prolongan en el tiempo (…) claramente nuestros embalses no tienen capacidad para suministrarnos agua por cerca de siete meses sin que tengamos lluvias importantes”, sostuvo.



El funcionario insistió en que las soluciones no pueden limitarse a infraestructura tradicional. “El problema de la oferta hídrica no se soluciona con cemento ni construyendo más redes. Se soluciona con inversiones basadas en naturaleza”, expresó.



Riesgo de crisis hídrica y energética

Ballesteros también citó estudios de vulnerabilidad climática realizados por la Universidad Nacional, según los cuales la cuenca del río Bogotá podría enfrentar una reducción del 23 % en la oferta hídrica hacia 2040.

“En 15 años vamos a estar con crisis energética, vamos a estar con racionamientos permanentes de agua”, advirtió, al tiempo que cuestionó la falta de acciones estructurales en algunos territorios.

Finalmente, hizo un llamado a mantener hábitos permanentes de ahorro de agua y energía. “Cada gota cuenta”, afirmó, al recomendar reutilización de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias y uso de electrodomésticos de bajo consumo energético.

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