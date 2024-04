Espuma tóxica y maloliente volvió e invadió casas en Soacha, Cundinamarca

En el barrio La Esperanza, un sector de invasión en el municipio de Soacha, Cundinamarca, la espuma tóxica proveniente de un pequeño riachuelo de la montaña ha causado estragos en varias viviendas, generando malestar y preocupación entre los residentes.

La espuma, que se describe como maloliente y contaminante, se ha infiltrado en salas y comedores, obligando a algunos habitantes a abandonar temporalmente sus hogares por temor a las repercusiones en la salud.

La situación se agravó durante la noche del pasado lunes, cuando los fuertes aguaceros provocaron un aumento en el flujo de la espuma hacia las casas, dejando a los residentes en una situación desesperada.

De acuerdo con el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, a pesar de las llamadas de auxilio, los organismos de socorro no pudieron contener adecuadamente la invasión, lo que incrementó la frustración y la angustia de la comunidad.

Publicidad

Un video compartido a Blu Radio por una residente muestra claramente la magnitud del problema, con la espuma fétida cubriendo completamente algunas viviendas. En las imágenes, la residente expresa su preocupación por la falta de acción por parte de las autoridades locales, señalando al alcalde Perico por no haber proporcionado una solución efectiva.

"Me toca dormir aquí en la calle porque el alcalde Perico no ha sido capaz de prestarnos una máquina", se escucha decir a la residente en el video. "Mi hijo está adentro. Es que no hay, mi hijo está adentro. No hay fondos, supuestamente".

Publicidad

Los residentes esperan una pronta respuesta por parte del alcalde de Soacha y las autoridades competentes para evitar una tragedia mayor y prevenir enfermedades derivadas de la contaminación.

Se presume que la espuma contaminante podría estar relacionada con algunas empresas de reciclaje ubicadas en la parte alta de la montaña, lo que agrega un componente de preocupación adicional a la situación.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: