Habitantes de Zipaquirá celebran noticia en torno a la seguridad local

Con el objetivo de que “Zipaquirá se convierta en ejemplo”, la Alcaldía presentó una nueva estrategia de seguridad ciudadana que combina tecnología, experiencia y pedagogía.

A partir del jueves, 23 de octubre, la ciudad contará con la Patrulla de la Convivencia, un grupo integrado por 18 hombres en retiro del Ejército y la Policía Nacional, con más de 20 años de experiencia en labores de seguridad, quienes recorrerán las calles en una labor preventiva y de apoyo a la comunidad.

Equipados con drones, motocicletas y vehículos segway, los gestores de convivencia atenderán problemáticas cotidianas que afectan la tranquilidad de los ciudadanos, con el propósito de liberar a la Policía de tareas menores y permitirle concentrarse en hechos que comprometen directamente la seguridad.

“Buscamos crear un equipo cercano al ciudadano, capaz de atender situaciones de convivencia que hoy distraen a la Policía y le impiden tener mayor impacto en la seguridad de las personas”, señaló el alcalde Fabián Rojas.



Además de su trayectoria en la fuerza pública, los 18 gestores fueron capacitados en derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y diálogo social, fortaleciendo así su rol pedagógico en el territorio.

“Esta es una apuesta preventiva, disuasiva e innovadora que busca fortalecer la confianza ciudadana mediante la presencia activa en barrios, parques y zonas comerciales, articulados con la Línea Única de Emergencias 123 y apoyados con tecnología de punta”, agregó el alcalde Rojas.

Selección rigurosa y enfoque humano

El proceso de incorporación de los gestores incluyó una exhaustiva revisión de antecedentes, pruebas de conocimiento y evaluaciones psicológicas, bajo la supervisión de un consejo de admisiones.

“La Patrulla de la Convivencia representa un avance significativo en la atención de los comportamientos que afectan la tranquilidad ciudadana. Su labor pedagógica permite prevenir y resolver conflictos cotidianos con diálogo y empatía”, destacó Luis Fernando Rodríguez, coordinador del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES).

La Patrulla de Seguridad y Convivencia inicia su fase de promoción y acercamiento ciudadano esta semana, antes de entrar plenamente en operación en los diferentes sectores de Zipaquirá. Con esta estrategia, la administración municipal apuesta por un modelo moderno, humano y tecnológico para construir una ciudad más segura y solidaria.