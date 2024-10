La verdad del accidente del Mercedes en la vía Bogotá - Funza: no tenía impactos de bala

Un inusual accidente tuvo lugar este miércoles en la vía Bogotá - Funza, en Cundinamarca, cuando un vehículo Mercedes quedó colgado de una de las barreras de acceso recientemente instaladas en esta carretera pavimentada.

El incidente ocurrió en la madrugada y si bien se hablaba de que el carro tenía impactos de bala la Policía de Funza le confirmó a Blu Radio que todo se trató de un accidente.

Según la información de las autoridades el accidente ocurrió en la vereda La Florida, diagonal a la UPI Florida, aproximadamente a las 5:00 a.m. El conductor del vehículo, que se dirigía hacia el club Serrezuela, perdió el control, aparentemente por exceso de velocidad, y colisionó contra una estructura instalada para el control de vehículos de carga.

El incidente fue atendido por funcionarios de tránsito del municipio, quienes llegaron al lugar para gestionar la situación. El Mercedes fue retirado por una grúa particular alrededor de las 7:00 a.m. y no se reportaron heridos.

¿Qué es la vía perimetral de Funza?

El accidente genero un gran represamiento vehicular, que pasa detrás del aeropuerto El Dorado de Bogotá , y es tomada por centenares de vehículos diariamente, ya que evita pagar el peaje de La Tebaida, que para un carro particular cuesta 16.700 pesos.

De la vía se benefician los habitantes de los municipios de la Sabana de Occidente (Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá) que trabajan en Bogotá y sus alrededores.