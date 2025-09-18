Mujeres alteraban plataformas de pago para estafar en Cundinamarca: así cayeron

La Policía desarticuló en Viotá, Cundinamarca, una red de tráfico de moneda falsificada y evitó estafas masivas contra el comercio local.

En dos operaciones independientes, las autoridades lograron la captura de cinco personas señaladas de afectar la seguridad económica de los ciudadanos de la región.

En un primer operativo, realizado en el barrio Centro, fueron capturados en flagrancia tres hombres dedicados al tráfico de moneda falsificada.

Durante la diligencia se incautaron 42 billetes falsos de diferentes denominaciones, entre ellos de $100.000, $50.000, $20.000, $10.000, $5.000 y $2.000, que sumaban un valor total de $926.000.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los capturados, quienes presentaban antecedentes por homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y falsificación de moneda, podrían estar vinculados a ilícitos similares en municipios aledaños.

Tras la legalización de su captura, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En una segunda acción, gracias a la alerta de la red de participación ciudadana, la Policía intervino en el sector comercial del municipio, donde fueron capturadas dos mujeres que se hacían pasar por clientas y realizaban transferencias fraudulentas.

Según la investigación, las señaladas suplantaban plataformas como Nequi y otras entidades bancarias para simular pagos inexistentes.

Las autoridades indicaron que las mujeres habrían cometido estafas en varios municipios de Cundinamarca y que se esperan más denuncias en su contra. Ambas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.