¿Qué falló en la mina de Sutatausa, en donde murieron 9 mineros? Explosión ocurrió a 600 metros

La tragedia ocurrida en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca, que dejó nueve mineros fallecidos, ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad en la actividad minera. Aunque las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas, autoridades, organismos de socorro y testimonios locales coinciden en que una explosión subterránea, posiblemente relacionada con acumulación de gases, habría desencadenado el desastre.

De acuerdo con Jimmy Soto, vicepresidente de seguimiento y control de la Agencia Nacional de Minería (ANM) aún no hay conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.



Mina legal, pero con recomendaciones pendientes

Uno de los elementos que más ha generado controversia es que la mina contaba con título legal y, según la ANM, cumplía con los requisitos técnicos y ambientales exigidos. “Era un título minero que cumplía con todas las condiciones de orden técnico, con PTO aprobado y su instrumento ambiental aprobado”, explicó Soto.

Sin embargo, una inspección realizada el pasado 9 de abril había dejado recomendaciones claras en materia de seguridad. Entre ellas, la necesidad de reforzar la inertización —proceso clave para reducir el riesgo de explosiones por polvo de carbón— y la hermetización de zonas abandonadas donde podrían acumularse gases como el metano.

Aunque Soto aseguró que “la medición de gases estaba dentro de los límites permisibles”, también reconoció que se emitieron instrucciones para fortalecer las condiciones de seguridad. Este punto abre interrogantes sobre si dichas recomendaciones fueron implementadas a tiempo o de manera adecuada.



Explosión en mina de Sutatausa Foto: AFP

Posible acumulación de gas metano

Desde el terreno, las primeras hipótesis apuntan a una explosión generada por acumulación de gas metano en las profundidades del socavón. El alcalde de Sutatausa, Jhonatan Ojeda, indicó que los mineros se encontraban a profundidades de hasta 600 metros bajo tierra y que “al parecer sí hubo una explosión”.

Aunque el mandatario local reconoció no ser experto en minería, confirmó que entre los socorredores se mencionaba la posibilidad de gases acumulados como detonante del siniestro. “Eso era lo que uno escuchaba el día de ayer de los socorredores”, señaló.

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La combinación de polvo de carbón y gas metano es ampliamente conocida como uno de los mayores riesgos en minería subterránea, lo que refuerza la importancia de los sistemas de ventilación y control ambiental.

Atención a los heridos: estado de salud

Tras la emergencia, seis mineros heridos fueron trasladados al Hospital de Ubaté. El gerente de la institución, Luis Alfredo Niño, confirmó que “cinco de ellos están estables y uno requirió traslado a la Fundación Santa Fe de Bogotá para atención de alta complejidad”.

El equipo médico continúa evaluando la evolución de los pacientes, mientras las autoridades locales han desplegado apoyo psicosocial para las familias afectadas por la tragedia.

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Economía minera y riesgos estructurales

El accidente también reabre el debate sobre la dependencia económica de la región frente a la minería. Según el alcalde Ojeda, cerca del 90% de la economía de la provincia de Ubaté gira en torno a esta actividad, lo que dificulta una transición hacia otros sectores productivos.

“Las personas prefieren irse a ganar algo más para el sustento de sus familias en la mina que en el campo”, explicó, evidenciando la presión social y económica que mantiene vigente esta práctica pese a sus riesgos.

Investigación en curso y responsabilidades

La ANM anunció que ya prepara un equipo investigador que tendrá un plazo aproximado de 30 días para entregar conclusiones sobre las causas del accidente. Este informe será clave para determinar si hubo fallas en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas o negligencias en la operación de la mina.

“Tenemos que adelantar la investigación para entender cuáles fueron las causas de la explosión”, reiteró Soto.

Mientras tanto, la tragedia de Sutatausa deja en evidencia la delgada línea entre la legalidad de una operación minera y la efectividad real de sus medidas de seguridad, así como la necesidad urgente de reforzar los controles en un sector históricamente marcado por accidentes.