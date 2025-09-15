En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Soacha suspende clases presenciales por paro de transportadores y conductores independientes

Soacha suspende clases presenciales por paro de transportadores y conductores independientes

La Alcaldía de Soacha ordenó educación virtual en colegios oficiales este martes 16 de septiembre para proteger a estudiantes y personal ante las manifestaciones.

paro camionero.jpg
La larga fila de vehículos afecta la movilidad.
Tomado de la cuenta de X @mcbp2123
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:04 p. m.

Por las manifestaciones convocadas por transportadores y conductores independientes, la Alcaldía de Soacha informó que las clases en las instituciones serán de manera virtual, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todo el personal y los estudiantes.

“El Gobierno de la ciudad informa a la ciudadanía que, debido al paro convocado por los conductores para este martes 16 de septiembre en Bogotá y ante las posibles manifestaciones y concentraciones que puedan afectar a Soacha, se ha decidido suspender la jornada académica presencial en las instituciones educativas oficiales durante este día”, se lee en el comunicado.

Los colegios deberán decidir si implementan clases virtuales o guías para que el proceso educativo no se vea afectado. Además, los colegios privados deberán decidir si se adhieren a esta estrategia, pero la alcaldía recordó que la prioridad es la seguridad de los estudiantes y el personal administrativo.

Soacha suspende clases presenciales por paro de transportadores y conductores independientes
Soacha suspende clases presenciales por paro de transportadores y conductores independientes

Recordemos que los puntos de concentración son los siguientes:

  • Autopista Sur con Avenida Villavicencio
  • Plaza de Bolívar
  • Carrera 11 con calle 69
  • Calle 95 con carrera 15
  • Avenida Esmeralda con calle 63
  • Calle 38 A sur con carrera 34 D
  • Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba

Finalmente, la Alcaldía de Soacha recalcó que la Secretaría de Educación hará un acompañamiento constante en este proceso para minimizar el impacto educativo que pueda tener esta decisión.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Soacha

Paro de conductores

Publicidad

Publicidad

Publicidad