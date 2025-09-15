Soacha suspende clases presenciales por paro de transportadores y conductores independientes

Por las manifestaciones convocadas por transportadores y conductores independientes, la Alcaldía de Soacha informó que las clases en las instituciones serán de manera virtual, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todo el personal y los estudiantes.

“El Gobierno de la ciudad informa a la ciudadanía que, debido al paro convocado por los conductores para este martes 16 de septiembre en Bogotá y ante las posibles manifestaciones y concentraciones que puedan afectar a Soacha, se ha decidido suspender la jornada académica presencial en las instituciones educativas oficiales durante este día”, se lee en el comunicado.

Los colegios deberán decidir si implementan clases virtuales o guías para que el proceso educativo no se vea afectado. Además, los colegios privados deberán decidir si se adhieren a esta estrategia, pero la alcaldía recordó que la prioridad es la seguridad de los estudiantes y el personal administrativo.

Recordemos que los puntos de concentración son los siguientes:



Autopista Sur con Avenida Villavicencio

Plaza de Bolívar

Carrera 11 con calle 69

Calle 95 con carrera 15

Avenida Esmerald a con calle 63

a con calle 63 Calle 38 A sur con carrera 34 D

Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba

Finalmente, la Alcaldía de Soacha recalcó que la Secretaría de Educación hará un acompañamiento constante en este proceso para minimizar el impacto educativo que pueda tener esta decisión.