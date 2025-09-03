La Gobernación de Cundinamarca anunció un paso clave hacia la futura operación del Regiotram de Occidente, con la puesta en marcha de la subestación tren de Occidente, ubicada junto al patio taller El Corzo en Facatativá. Esta infraestructura, con capacidad de 80 MVA (megavoltiamperios), se convierte en el primer punto de conexión del sistema férreo al Sistema Interconectado Nacional.

La subestación, que opera con sistemas digitales y de control remoto desde Bogotá, garantizará confiabilidad y continuidad en el servicio gracias a sus dos transformadores, doble circuito de transmisión y cuatro puntos de suministro.

Subestación eléctrica en Facatativá garantizará energía al Regiotram de Occidente Foto: suministrada

Actualmente, funcionan tres circuitos y se espera que en 2025 entren en operación otros tres, con una proyección de 20 en total.

“No se requiere operación manual para el desarrollo de esta operación, de este trabajo y suministrar la energía tanto al tren como a la comunidad. Este sistema es un sistema que tiene triple redundancia. Lo que significa que tenemos cuatro sistemas que lo alimentan. Tendrían que fallar cuatro al mismo tiempo para que el tren se quede sin energía eléctrica”, explicó el Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Asimismo, destacó que el proyecto no solo asegura la energía para movilizar más de 43 millones de pasajeros al año, sino que también beneficiará directamente a más de 226.000 habitantes de Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá, atendiendo la creciente demanda residencial, comercial e industrial de la región.

“El 30 % de la capacidad de esta subestación será utilizada para alimentar el tren, pero el 70 % excedente será para mejorar las condiciones de suministro de energía eléctrica a hogares de más de 200.000 personas que habitan el área de influencia. Es un gana-gana”, aseguró Rey.

La construcción generó 200 empleos y tendrá un impacto ambiental positivo al reducir más de 140.000 toneladas de CO₂. Con esta obra, el Regiotram de Occidente avanza en consolidarse como el primer sistema férreo regional 100 % eléctrico del país, transformando la movilidad en la Sabana y Bogotá.