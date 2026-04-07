En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / "Una incomodidad que traerá una excelente vía": gobernador de Cundinamarca por ampliación de AutoNorte

Una incomodidad que traerá una excelente vía: gobernador de Cundinamarca por ampliación de AutoNorte

El mandatario departamental reconoció que es importante este proyecto para evitar más embotellamientos en el tráfico en la entradas y salida de vehículos por el norte de la capital.

Publicidad

Publicidad

Publicidad