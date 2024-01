Video: joven alerta que su exnovio intenta asesinarla en Funza, Cundinamarca y nadie la ayuda

De acuerdo con la joven víctima de maltrato, ella sostenía una relación con su agresor hace un par de meses y, aunque llevaban poco de estar juntos, se fue a vivir con él. “Al principio todo estaba bien, pero en diciembre empezó a tornarse en una relación violenta donde él me amenazaba con cuchillo, me golpeaban los brazos y las piernas y me intentaba asfixiar”.

En una ocasión, destaca la víctima, el hombre le pegó incluso con la puerta de la camioneta en la pierna y, además, de un cabezazo le rompió un diente. La última vez, el joven llegó con un cuchillo a la vivienda de los papás de la joven, donde ella se fue a vivir luego de acabar la relación sentimental y armado con un cuchillo no solo amenazó a la hermana de la mujer, sino que intentó quitarse la vida él mismo.

“Yo estaba en el hospital y él llegó acá a mi casa a buscarme con un cuchillo, amenazando que quería hablar conmigo, pero pues eran claras sus intenciones. Hasta el momento me han llegado son burlas por redes sociales y las amenazas de él a través de llamadas telefónicas”, agrega la denunciante.

En una discusión precisa, el hombre de un momento a otro lanzó a la joven hacia la cama y allí empezó a asfixiarla hasta el punto de ya no poder respirar, tanto así, que le dejó las marcas de sus manos en el cuello.

“Hasta ahorita yo he estado sin protección a la suerte de si me llega a pasar algo. Incluso el día que fui al hospital a que me atendieran, me tocó ir con Policía para que me lograran atender. Cuando salgo a la calle me toca salir siempre acompañada con mis papás, sea con amigos, con alguien que me que me proteja, porque no tengo medida de protección, no se ha hecho nada por parte de las autoridades”, añadió la víctima.

