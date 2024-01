"Administración saliente no dejo recursos para comedores comunitarios y el PAE": Alejandro Eder

Una grave denuncia hizo el alcalde de Cali Cali , Alejandro Eder, en medio de la agenda de su posesión, donde aseguró que comedores comunitarios y el PAE no podrán iniciar sus labores debido a que la administración saliente no dejo los recursos para los programas.

Son en total 756 comedores que afectarán a miles de niños, niñas y adolescentes, y demás personas beneficiadas, quienes no podrán acceder a los alimentos durante los primeros días del año 2024, al parecer la anterior alcaldía no dejo los rubros para continuar con el desarrollo de los programas.

"Desafortunadamente, la administración saliente no dejó recursos, es muy desafortunado que no podamos arrancar hoy, 1 de enero, pudiendo alimentar a las personas que más lo necesitan. Ellos no dejaron las vigencias futuras, era su decisión y pareciera que no les importara la comida de los niños", dijo el mandatario caleño.

Cali sin hambre hace parte de uno de los pilares del nuevo alcalde, por lo que el mandatario aseguró que se encuentran realizando los esfuerzos para que los dos programas inicien antes de finalizar el mes de enero.

"A pesar de eso estamos trabajando duro para poder conseguir el dinero, yo quiero que el 29 de enero, arranque el programa de alimentación escolar PAE en los colegios, y yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para reactivar los 756 comedores comunitarios", puntualizó Eder.

Finalmente, expresó con preocupación que fueron varios los programas sociales afectados cuyos recursos fueron limitados y recortados, y que en su gobierno espera recuperar. Los programas son gestores de paz, territorios típicos y el tratamiento integral de pandillas.

