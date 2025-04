Al Gobierno le falta cumplir las promesas que hizo: médico sobre paro en Buenaventura

Los médicos del Hospital Departamental de Buenaventura completan varios días en cese de actividades por el no pago de sus salarios. Sobre esta situación en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Carlos Magno Guerrero, especialista del centro médico, denunció que aún les adeudan los meses de febrero y marzo.

“Nuestros horarios no se están viendo representados, por eso decidimos atender solo urgencias vitales”, explicó.

El hospital se encuentra intervenido hace más de dos años, pero el panorama no ha mejorado y, según Guerrero, los profesionales no han recibido el respaldo prometido por el Gobierno: “Esto no es culpa del agente interventor. No hemos visto un apoyo contundente del Gobierno nacional”, afirmó.

De acuerdo con el especialista médico, hace 15 días llegaron $10.000 millones, pero hasta esta semana no se había autorizado su ejecución, entre otras cosas, debido a que “esos recursos tienen destinación específica y no se han usado como deberían”, según denunció.

Guerrero fue enfático al señalar que la situación de Buenaventura refleja una deuda histórica del Estado con el Pacífico. “El Gobierno debe fijar sus ojos en Buenaventura. Necesitamos atención digna y de calidad, no mediocre. Queremos ser la capital del Pacífico con garantías reales”, dijo.

El llamado del médico fue directo al presidente Gustavo Petro: “Al Gobierno le falta mirarnos como los seres humanos que somos, pertenecientes a esta Colombia. Nuestra gente se nos está muriendo. Necesitamos un sistema de salud eficaz y eficiente”, concluyó.