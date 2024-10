Alcalde de Argelia: “Que funcionarios lleguen con equipamiento militar causa temor”

El alcalde de Argelia, en Cauca, Osman Guaca; aseguró que, como ente territorial, no fueron informados sobre la operación Perseo en la región , realizada por las fuerzas militares. Según dijo, no los hicieron participes, pero consideró que “para bien de la comunidad” era “a penas lógico” que así fuera por los riesgos que esto suponía.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario local señaló que fue hasta el sábado en la noche que les comunicaron que también irían ministros al territorio el día domingo. De acuerdo con el alcalde Guaca, no fue el Gobierno Nacional quien los invitó a asistir a la zona, sino que fue a través de la administración departamental.

“Ya en el tema de la llegada de los ministros y de la oferta institucional del Gobierno, el sábado en la noche fuimos informados por parte del Gobierno departamental de que se iba a hacer presencia y nosotros, como a tendientes primarios del territorio, tomamos la decisión de asistir, de estar en El Plateado con todas las dificultades que suponía en el momento y, eso fue lo que hicimos a la postre del conocimiento de que iban a llegar”, detalló.

¿Todo fue un show como aseguran desde El Plateado?

Guaca respondió a la polémica que se desató luego de que algunos ministros y miembros de la delegación del Gobierno se tomaran fotos en la zona y luego se fueran. Recalcó que, por supuesto, se sintió una “incomodidad” por parte de la comunidad porque no están acostumbrados a este tipo de operativos y visitas y, porque no se logró una conversación entre las partes.

En ese sentido, también habló del “temor” que sintieron algunas personas al verlos con armas y equipamiento, como cascos y chalecos. Después, cuando se convencieron a salir a hablar con los ministros y demás, estos se fueron por temas de tiempo y protocolo, según añadió.

"Quiero decir unas palabras que quizás no sean las más adecuadas, pero que es necesario decirlas: yo le dije a algunos ministros en el territorio que si a mi casa, donde yo estoy me llega un tigre, un cocodrilo, una cascabel y me dicen desde afuera que me van a entregar dos o tres panes, pues yo lo pienso para salir porque no sé si es en realidad el pan o si es el efecto secundario. Entonces, era a penas lógico que la condición de la comunidad para salir a conversar con la delegación del Gobierno nacional, pues era en realidad lo que se quería, pero la gente no está acostumbrada a ver personas con equipamiento de armas, con un equipamiento bélico que, pues, a cualquiera le causa temor”, contó.

Les empezamos a comunicar: ‘Venga, salgamos, hablamos, es una oportunidad en medio de la dificultad’, pero ya el tiempo estaba agotado y eso yo lo entiendo divinamente, porque por el tiempo de los ministros son complejos y la misma climatología de la zona también es compleja. Estamos en la zona en tiempos de lluvia y ya los tiempos se le estaban terminando y pues dijeron que había que salir del territorio. Yo me quedé con la gente hasta el final conversando hasta horas de la tarde y bueno, ya la incomodidad se dejó ver, por supuesto, porque no se pudo conversar insistió el alcalde.