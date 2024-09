Alcalde de Ipiales denuncia amenazas y critica decisión de la UNP de retirar su seguridad

Una grave denuncia fue realizada por el alcalde de Ipiales, José Amilcar Pantoja, quien aseguró a Blu Radio que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó que en 20 días se retirará su esquema de seguridad, a pesar de haber recibido más de seis amenazas de muerte desde que asumió el cargo en esta ciudad fronteriza en el sur de Nariño, límite con Ecuador.

Pantoja, quien llegó a Pasto, declaró que presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional tras recibir nuevas amenazas debido a que informó a la comunidad sobre el sabotaje en las válvulas que suministran agua a Ipiales. Sin embargo, la UNP le notificó el pasado 11 de septiembre que su nivel de riesgo no se considera alto.

"Lo único que digo es que estamos al frente del municipio, estamos cambiando la historia, y no quiero pensar que me vaya a pasar algo. No me detengo en eso, pero sé que las cosas pueden cambiar. En este caso, como lo dejaré claro en el recurso de apelación, hago responsable al Estado colombiano de lo que me pueda suceder", señaló el alcalde.

El mandatario expresó su desconcierto ante los criterios de evaluación de la UNP: "No entiendo cómo mide la UNP el riesgo de los alcaldes, sabiendo que he sido perseguido y amenazado por bandas delincuenciales y contratistas a quienes he denunciado por los elefantes blancos que han puesto en riesgo mi vida".

Pantoja afirmó que ya apeló la decisión de la UNP y espera que no le suceda nada una vez retiren su esquema de seguridad. Subrayó que Ipiales es un punto estratégico para organizaciones delincuenciales que buscan establecer su centro de operaciones, y que él no permitirá que esto ocurra.

El alcalde también advirtió sobre la contradicción del tema, recordando que ha sido objeto de múltiples amenazas por sus denuncias, e incluso sufrió un atentado en el que dispararon contra su vehículo. Afortunadamente, no hubo heridos, y el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.