Alcalde de Tuluá, Valle, pide a gobierno entrante ofensiva contra grupos armados en zona rural

Los habitantes de la zona rural alta de Tuluá se encuentran atemorizados tras el más reciente ataque contra la fuerza pública ocurrido en el corregimiento de Barragán, cuando los policías que se encontraban en la estación de este sector fueron atacados a disparos por presuntos integrantes del 'Frente 57' de las disidencias de las Farc.

La reacción de los policías y de los soldados que se encontraban por la zona permitió contrarrestar el ataque, evitando así que personas resultaran lesionadas en medio del hecho. Sin embargo hoy, la tensión persiste en la comunidad.

Este hecho impulsó al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, a hacer un contundente llamado al próximo gobierno nacional, para frenar la expansión de los grupos armados ilegales en las montañas del municipio.

"Nosotros tenemos una situación compleja hacia la zona de media y alta montaña con la presencia de grupos insurgentes del 'Frente 57', y la 'Adán Izquierdo'. Se necesita que se recupere la tranquilidad, la seguridad, para poder garantizar que la inversión llegue a los sectores más apartados y que podamos aprovechar las oportunidades que tenemos hoy en la media y alta montaña", dijo el mandatario tulueño.



El alcalde Vélez aseguró que está a la espera de la definición de la fecha para el empalme regional que está adelantado el presidente electo Abelardo de la Espriella, para lograr reunirse con él y darle a conocer las principales necesidades del centro del Valle del Cauca, en materia de seguridad.

"Es indudable que aquí lo que se requiere es un apoyo del gobierno nacional para mejorar las condiciones tecnológicas, para tener mayor capacidad de operatividad, para tener disposición tanto de oficiales como de militares que hagan presencia en nuestro territorio", finalizó Vélez.