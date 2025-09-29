En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alcalde Eder rechaza llamado de Petro en Nueva York y advierte sobre crisis diplomática

Alcalde Eder rechaza llamado de Petro en Nueva York y advierte sobre crisis diplomática

El alcalde Alejandro Eder rechazó el discurso de Gustavo Petro en Nueva York, alertó sobre una posible crisis diplomática con EE.UU. y afirmó que trabajará por fortalecer las relaciones bilaterales.

Eder critica discurso de Petro y pide proteger relaciones con Estados Unidos
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó rotundamente la participación del presidente Gustavo Petro en una manifestación realizada la semana pasada en una calle de Nueva York, donde este instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump.

Este hecho le costó la visa norteamericana al mandatario nacional. Ante esta situación, el alcalde Eder manifestó su preocupación por la posibilidad de una nueva crisis diplomática con Estados Unidos debido al discurso de Petro, y aseguró que él trabajará para fortalecer las relaciones con ese país y evitar un quiebre que pueda significar la pérdida de cooperación internacional.

“Que un presidente vaya a otro país y, en este caso, el presidente Gustavo Petro, desde las calles de Nueva York incite a los ciudadanos y al ejército a un golpe de Estado contra su presidente, es inaceptable de cualquier manera. Esto no es un juego, no es activismo; se trata de las relaciones estratégicas de Colombia, y nos afecta directamente”, afirmó el alcalde.

"Por eso, desde Cali, nosotros no vamos a parar nuestra estrategia de diplomacia subnacional para dejar en alto el nombre de Cali y de Colombia. Lo haremos en temas de seguridad, lo haremos en temas comerciales y lo haremos en temas de cuidar el medioambiente y la biodiversidad", añadió el mandatario de la capital del Valle del Cauca.

Eder reiteró que Estados Unidos es uno de los aliados comerciales más importantes de la región, y que su apoyo ha sido fundamental para avanzar en el desarrollo de áreas como la seguridad y la economía.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad