Alcalde Eder rechaza llamado de Petro en Nueva York y advierte sobre crisis diplomática

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó rotundamente la participación del presidente Gustavo Petro en una manifestación realizada la semana pasada en una calle de Nueva York, donde este instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump.

Este hecho le costó la visa norteamericana al mandatario nacional. Ante esta situación, el alcalde Eder manifestó su preocupación por la posibilidad de una nueva crisis diplomática con Estados Unidos debido al discurso de Petro, y aseguró que él trabajará para fortalecer las relaciones con ese país y evitar un quiebre que pueda significar la pérdida de cooperación internacional.

“Que un presidente vaya a otro país y, en este caso, el presidente Gustavo Petro, desde las calles de Nueva York incite a los ciudadanos y al ejército a un golpe de Estado contra su presidente, es inaceptable de cualquier manera. Esto no es un juego, no es activismo; se trata de las relaciones estratégicas de Colombia, y nos afecta directamente”, afirmó el alcalde.

"Por eso, desde Cali, nosotros no vamos a parar nuestra estrategia de diplomacia subnacional para dejar en alto el nombre de Cali y de Colombia. Lo haremos en temas de seguridad, lo haremos en temas comerciales y lo haremos en temas de cuidar el medioambiente y la biodiversidad", añadió el mandatario de la capital del Valle del Cauca.



Eder reiteró que Estados Unidos es uno de los aliados comerciales más importantes de la región, y que su apoyo ha sido fundamental para avanzar en el desarrollo de áreas como la seguridad y la economía.