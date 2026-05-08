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Arquidiócesis de Cali y MinCultura se reúnen para evaluar daños en la Iglesia La Ermita

La Iglesia Católica está preparando la misa de desagravio que se realizará mañana sábado a este templo, para reabrirlo nuevamente al público, tras varios días de cierre como penitencia.

Virgen de la Dolorosa.
Foto: Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

En la tarde de este viernes se lleva a cabo una reunión entre la Arquidiócesis de Cali y delegados del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cali para conocer cuál es el verdadero impacto patrimonial que generó el acto vandálico ocurrido hace dos días, en la emblemática iglesia La Ermita.

Cabe recordar que este daño se registró cuando un hombre identificado como Ricardo Valderrama de 27 años, ingresó completamente alterado al templo y destruyó siete imágenes religiosas, entre ellas la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores y la pintura del Señor de la Caña.

"Más o menos esta imagen (El Señor de la Caña) tiene 450 años, es muy antigua la imagen y la historia es mtal vez más importante, porque está aquí, en este lugar de la iglesia desde el terremoto de 1925 en el que se cayó totalmente la antigua Ermita, resulta que este muro donde está esta imagen se quedó en pie", señaló el padre Javier Alvarado, párroco de la Ermita.

El padre Alvarado explicó que en esta reunión con el Ministerio se definirá si estas imágenes afectadas podrán recuperarse, o si definitivamente se deben declarar en pérdida total.

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"La pérdida no siempre es material y se mueve con la economía ¿cuándo nos va a costar restaurar esta imagen, la otra imagen? Cada una, según su cualidad, tiene precios distintos. Pero, más allá de lo que cuesta una o la otra, nos han pisoteado la fe. Han atropellado nuestra libertad religiosa, nuestra propuesta a la sociedad. Un templo abierto, varias horas al día, de martes a domingo.", finalizó.

Mientras avanza la reunión en la iglesia la Ermita, la Arquidiócesis de Cali también está preparando la misa de desagravio que se realizará mañana sàbado a este templo, para reabrirlo nuevamente al público, tras varios días de cierre como penitencia.

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