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Asesinan a funcionario de la Fiscalía cuando se movilizaba en motocicleta en Palmira, Valle

Juan Carlos Vargas Mosquera fue atacado a tiros en el barrio Colombia. Las autoridades investigan los móviles del crimen y buscan identificar a los responsables.

Funcionario de la Fiscalía asesinado.
Funcionario de la Fiscalía asesinado.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Un funcionario de la Fiscalía General de la Nación fue asesinado en la noche de este jueves, 16 de julio, en el barrio Colombia, en Palmira, Valle del Cauca.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Vargas Mosquera, quien, según las primeras versiones, acababa de terminar su jornada laboral y se movilizaba en motocicleta hacia su vivienda cuando fue atacado por hombres armados.

Sobre el crimen

El crimen ocurrió en la carrera 32 con calle 33. De acuerdo con la información preliminar, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y le causaron la muerte en el lugar.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables. De manera preliminar, se conoció que el funcionario no había reportado amenazas en su contra.

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