Asesinan a familiar del deportista vallecaucano Jefferson Lerma en El Cerrito, Valle

Como José Sinisterra, de 35 años, fue identificado el hombre que fue asesinado, luego de sostener un altercado con otro hombre en el municipio de El Cerrito, Valle.

Según las autoridades, durante varios minutos hubo forcejeo entre ambos y, durante el altercado, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó

en la cabeza al familiar del deportista vallecaucano Jefferson Lerma, actual jugador de la Crystal Palace y de la Selección Colombia.



Hubo un capturado

En los hechos fue capturado en flagrancia por un cuadrante de la policía, el agresor de la víctima, a quien le incautaron el arma con la cual le provocó la muerte al primo de un tío del deportista, una pistola de 9 milímetros con tres cartuchos.

"Nosotros encontramos vainillas en el piso y el capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para continuar con el proceso de judicialización en las próximas horas. La Policía está adelantando todo lo correspondiente para garantizar la seguridad y la convivencia del territorio", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle.

Sobre este caso que enluta a una familia vallecaucana, se decidió realizar un consejo de seguridad en El Cerrito con presencia de las autoridades locales para esclarecer lo sucedido.

