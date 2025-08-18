Asesinaron a un trabajador de ingenio azucarero en medio de atraco en vía El Cerrito–Palmira

Fue asesinado en medio de un atraco un trabajador de un ingenio azucarero en el Valle del Cauca, mientras la víctima desempeñaba sus labores de guardavías, y fue sorprendido por hombres fuertemente armados.

Los hechos se presentaron en la vía entre El Cerrito y Palmira, y a pesar de que fue traslado hasta el Hospital San Rafael del municipio de El Cerrito, los profesionales de la salud no pudieron hacer nada para salvar su vida.

"Desde Providencia cosecha rechazamos los hechos de violencia ocurridos en la noche de ayer en contra de nuestros trabajadores. Acompañamos a sus familiares en este difícil momento y enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y compañeros de trabajo", dice un comunicado emitido por el ingenio.

En ese mismo documento hicieron el llamado para que las autoridades inicien con las respectivas investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y ubicar a los responsables lo más pronto posible. Por su parte, la policía del departamento del Valle aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre el caso.

