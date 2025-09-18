Asesinaron a tres personas en balacera en el sur de Cali: víctimas tendrían entre 29 y 35 años

Un violento ataque armado registrado en la mañana de este jueves en la zona rural del sur de Cali dejó tres personas muertas. El hecho ocurrió en inmediaciones de la vereda La Buitrera, un sector conocido por sus casas campestres y la presencia de varios colegios privados.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Metropolitana, las víctimas se desplazaban en una camioneta de gama alta cuando fueron atacadas a disparos. Dos de ellas murieron en el lugar de los hechos y la tercera falleció minutos después, mientras recibía atención médica en una clínica del sur de la ciudad.

Las autoridades identificaron a dos de los fallecidos como Daniel Esteban Freire, de 34 años, y Brandon Asdrúbal Castrillón, de 29 años. La tercera víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, aún no ha sido identificada oficialmente.

En el lugar avanza la diligencia de levantamiento de los cuerpos y el acordonamiento de la zona, mientras unidades de criminalística recopilan material probatorio que permita esclarecer los hechos.

La Policía indicó que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y se investiga si el ataque estaría relacionado con venganzas o posibles ajustes de cuentas, en un hecho que se suma a la ola de homicidios que se ha registrado en Cali durante las últimos 24 horas, dejando 8 muertos, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y a la comunidad de sectores rurales y urbanos del sur de la capital vallecaucana.