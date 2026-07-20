Así fue el acompañamiento de los caleños a la fuerza pública en el desfile del 20 de julio

Cientos de caleños llegaron este lunes festivo hasta la Avenida Sexta para asistir al desfile Militar y Policial en la celebración del 20 de Julio en la capital vallecaucana. Con camisetas de Colombia, banderas, cornetas y múltiples aplausos, manifestaron su respaldo a la fuerza pública.

El recorrido se desarrolló desde la plazoleta Jairo Varela en el centro de la ciudad, hasta el CAI de Chipichape, en el norte de Cali, y contó con la participación de más de 1.200 uniformados del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. El desfile finalizó con una presentación de la orquesta de la Policía Metropolitana y en completa normalidad por parte de los asistentes.

"Me siento muy grato de venir y apoyar a mis Fuerzas Militares, sabiendo que ellos son los que se encargan día a día, dejando a sus familias atrás, a sus hijos, para ir a cuidarnos a nosotros", señaló Juan Bedoya, uno de los asistentes.

Fueron decenas las familias que asistieron al sitio del desfile desde el cetro hasta el norte de Cali, para juntos enviar un mensaje de apoyo a los miembros de la fuerza pública que se encontraban en el recorrido.



"Esto es honrarlos a ellos, agradecerles todo lo que hacen por nosotros todos los días, 365 días del año 24-7. Esto es una manera de venir a agradecerles a todos ellos que dan la vida por el país", señaló Andrea Larrahondo, asistente del desfile.

La jornada en el norte de Cali finalizó sin contratiempos y una vez terminado el desfile, la movilidad se restableció sobre la avenida Sexta, tanto para los vehículos particulares, como para el transporte público.