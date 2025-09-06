Así será el bazar 'Sumémonos por Cali' para ayudar a afectados por atentado contra la Base Aérea

Este sábado se realizará la jornada solidaria denominada 'Sumémonos por Cali', que hace parte de la iniciativa que, desde diferentes sectores de la ciudad, se está adelantando para ayudar a la comunidad que reside en los barrios La Base y Villacolombia, los cuales resultaron afectados en el atentado terrorista del pasado 21 de agosto.

Fueron más de 200 viviendas y negocios los que sufrieron daños en el atentado, siendo los más graves los que están ubicados sobre la carrera Octava, justo al frente de la entrada principal de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.

"Lo más grave ahora es que esto ha quedado muy solo, estamos asando cuatro pollos, después de que asábamos entre 15 y 20, ahora está muy solo por aquí", indicaron algunos de los comerciantes afectados. "Necesitamos la solidaridad de los caleños, el mayor daño que tenemos como comerciantes es no tener la posibilidad de producir, tener nuestros negocios abiertos y tener productividad".

El bazar iniciará a partir de las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. El punto de encuentro es la carrera 8 entre calles 52 y 56. Cabe recordar que aún está habilitada la Vaki para quienes quieran realizar donaciones económicas para ayudar a los comerciantes que perdieron sus negocios por causa del atentado.