Atacan con explosivos las instalaciones de RCN en la sede de Cali

Atacan con explosivos las instalaciones de RCN en la sede de Cali

Las autoridades ya iniciaron la investigación para determinar quiénes son los responsables de este ataque contra el medio de comunicación.

