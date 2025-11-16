Atacan con explosivos las instalaciones de RCN en la sede de Cali

En la noche de este domingo, autoridades en Cali iniciaron un despliegue en el barrio Industrial Los Mangos, al centro de la ciudad, tras la explosión de un artefacto lanzado contra las instalaciones de RCN en la capital vallecaucana.

El explosivo fue arrojado sobre la carrera Octava entre calles 30 y 31, cerca al área administrativa del edificio, únicamente generó daños materiales en algunas ventanas. La Policía descartó que el hecho hubiera dejado lesionados.

La zona se encuentra completamente acordonada, mientras funcionarios de la Secretaría de Seguridad y la Fuerza Pública verifican el sitio. Según información conocida por Blu Radio, justo 24 horas antes, otro artefacto explosivo habría sido lanzado en esta misma zona, pero no explotó, situación que ya está generando zozobra en el sector.

Las autoridades ya iniciaron la investigación para determinar quiénes son los responsables de este ataque contra el medio de comunicación.



Hay que señalar que este hecho ocurre un día después del ataque contra la estación de Policía Los Mangos, al oriente de Cali, el cual dejó cuatro personas lesionadas y que, al parecer, sería una retaliación al operativo adelantado en el norte del Cauca donde fue abatido alias ‘Veneno’, cabecilla de una de las comisiones de la disidencia Jaime Martínez.