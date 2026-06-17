Atacan esquema de seguridad de Feliciano Valencia en la vía Panamericana, norte del Cauca

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este martes sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Puerto Tejada, en el norte del Cauca, luego de que hombres armados interceptaran el esquema de seguridad del exsenador indígena Feliciano Valencia.

De acuerdo con las primeras versiones, el dirigente caucano ya había sido dejado en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, cuando se registró el ataque.

Los escoltas emprendían el regreso hacia el norte del departamento del Cauca cuando fueron sorprendidos por varios sujetos armados que intentaron detener el vehículo en el que se movilizaban. En diálogo con BLU Radio, Valencia explicó que los hechos ocurrieron hacia las 6:00 de la tarde, en el sector donde convergen las vías hacia Puerto Tejada y Villarrica.

“Cuando ellos ya iban de regreso hacia Santander de Quilichao, a la entrada de Puerto Tejada, les salieron cuatro hombres armados e intentaron detener el esquema. Los escoltas reaccionaron y lograron salir”, señaló el líder indígena.



Arma de fuego Suministrada

Según relató, los hombres armados se atravesaron sobre la carretera y habrían disparado contra el vehículo de protección. Sin embargo, los integrantes del esquema reaccionaron oportunamente y lograron abandonar el lugar sin que se reportaran personas lesionadas. Frente a los posibles responsables, el exsenador manifestó que en esta zona del norte del Cauca existe presencia y disputa territorial de estructuras armadas ilegales.

"Hemos visto también el accionar de grupos armados en esa región que están en disputa territorial nuevamente y esto es lo que se nota por ahí. Es bastante complejo, pero es la única vía al aeropuerto y con el grupo con el que tenemos tensiones muy fuertes es con el grupo de alias 'Iván Mordisco', que controla toda esa región del país y que no está en diálogos", expresó Feliciano.

Publicidad

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables de esta acción armada. Entretanto, familiares de los escoltas expresaron preocupación por lo ocurrido y solicitaron mayores garantías de seguridad para quienes integran los esquemas de protección en esta zona del suroccidente colombiano.