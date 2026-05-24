Capturan en Popayán, Cauca, a presunta banda dedicada al robo de vehículos en la vía Panamericana

El Ejército Nacional confirmó la captura de cinco presuntos integrantes de una estructura delincuencial señalada de afectar la seguridad en la vía Panamericana, en operativos adelantados en Popayán.

Según las autoridades, los detenidos pertenecerían a las bandas delincuenciales conocidas como Los Cooles y Los del Bosque, dedicadas al hurto de vehículos de carga y automotores de alta gama en los principales ejes viales del departamento del Cauca. Estos vehículos, al parecer, eran comercializados o entregados a estructuras armadas ilegales vinculadas a alias 'Iván Mordisco'.

Entre los capturados se encuentra alias Caquetá, señalado como presunto cabecilla de la estructura y quien estaría vinculado al asesinato del sargento Fredy Aldemar Rodríguez Marín, ocurrido el 30 de noviembre de 2025. En ese mismo hecho fueron secuestrados familiares del magistrado Silvio Castrillón, quienes posteriormente fueron rescatados durante la reacción de las autoridades.

Junto a él fueron detenidas otras cuatro personas, identificadas con los alias de Yande, Polari, Zarco o Chanchy y Ana, quienes, de acuerdo con las investigaciones preliminares, integrarían una red delincuencial con capacidad de articulación criminal en esta zona del departamento.



Las autoridades indicaron que esta estructura estaría relacionada con el traslado de vehículos hurtados hacia grupos armados organizados residuales que delinquen en la región, especialmente en apoyo a las estructuras Carlos Patiño y Jaime Martínez. Asimismo, se investiga su posible participación en el atentado contra el senador Temístocles Ortega, ocurrido el 14 de noviembre de 2025 en la vía Panamericana, así como en el hurto de un camión cargado con café entre Timbío y Popayán el pasado 19 de mayo.

Durante los operativos se incautaron un fusil, una pistola, una pistola traumática, proveedores, munición, un vehículo reportado como hurtado con alteraciones en sus sistemas de identificación, tres teléfonos celulares y documentación relacionada con automotores robados.