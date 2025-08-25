Autoridades revelaron detalles de la captura de cuatro hombres vinculados a atentados en Cali

El análisis de la inteligencia de la fuerza pública logró evidenciar el recorrido que hicieron los dos hombres que dejaron abandonados los camiones cargados con explosivos en la base aérea Marco Fidel Suárez la semanada pasada, y quienes fueron capturados minutos después por la misma comunidad.

Se trata de Carlos Steven Obando de 26 años alias el ‘Mono’ y Walter Esteban Yonda Ipía de 23 alias 'Sebastián', ambos oriundos del departamento del Cauca, integrantes de las redes de apoyo urbano al frente ‘Manuel Cepeda Vargas’, quienes fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías en las últimas horas.

“Sebastián fue enviado directamente desde el departamento del Cauca, toma el corregimiento de El Cabuyal, pasa por una subestación del municipio de Candelaria, posteriormente entra a Juanchito e ingresa por la carrera octava y aproximadamente las 14:50 horas hace la detonación del vehículo, y este segundo capturado es un delincuente del departamento del Cauca, quien viene a la ciudad de Cali, hace la inteligencia junto con alias Sebastián para llevar a cabo su cometido, este fue capturado cuando intentaba huir en un vehículo particular“, dijo el general Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.

En paralelo también este fin de semana fueron capturados Diomar Mancilla Flórez, alias 'Mocho’, y alias 'Lico' señalado de coordinar atentados en Cali más exactamente los casos de la Estación de Policía Los Mangos y Meléndez el pasado 10 de junio, donde fue utilizada una bicicleta con explosivos que dejo dos muertos y más de diez heridos.

“Se adelantaron audiencias con un juez de control de garantías, decretando medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión para Diomar Mancilla, conocida con el alias del ‘Mocho’, esta persona elegía a quien iba a enviar a los atentados y les entregada incluso los explosivos, este hombre es de la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’ y Darwin Castro, alias ‘Lico’, también se le dio medida intramural, deberán pagar delitos como terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada, fabricación tráfico de explosivos agravada y daño en bien ajeno“, manifestó María Isabel Zarama Bastidas, es la directora seccional de la Fiscalía.

A alias 'El Mocho', que fue capturado en el barrio El Vergel, también se le atribuye el atentado contra las instalaciones del Cantón Militar Pichincha en el sur de Cali, el año pasado donde fueron lanzados dos cilindros cargados con explosivos desde un camión que dejó graves afectaciones, sumados casos como extorsión y reclutamiento de menores de edad en el oriente de la capital vallecaucana.