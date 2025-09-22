Avanza el día sin carro en Cali: Más de 40 conductores han sido sancionados

Se cumplen más de seis horas del 'día de la Movilidad Activa', la jornada que restringe el tránsito de carros y motocicletas particulares en Cali por más de once horas, y el balance preliminar es positivo. Hasta el momento son aproximadamente 40 los conductores que han sido sancionados por incumplir la medida, de los cuales a ocho se les inmovilizó sus vehículos.

Entre las curiosidades que se encontraron en la calle está el caso de una ambulancia en el norte de Cali, que fue descubierta en un puesto de control transportando a dos pasajeras, en inmediaciones de la carrera primera con 62. Los controles siguen desplegados en toda la ciudad, para verificar el cumplimiento de los caleños.

"Siempre tenemos personas que insisten en romper la norma, como pasa en esta ciudad, hoy no fue la excepción. Así que los que insistan en cometer infracciones están expuestos a sanciones que alcanzan el medio salario mínimo", dijo Gustavo Orozco, secretario de Movilidad de Cali.

Hay que señalar que este día tiene dos propósitos: El primero es fomentar el uso de medios de transporte públicos y sostenibles entre los caleños, y en segundo lugar, disminuir la contaminación habitual en la ciudad.



"En el pico de la mañana tuvimos más de 127.000 usuarios, lo que significa un incremento del 23% de los usuarios movilizados en el sistema de transporte masivo. No hemos tenido dificultades operativas ni altercados con usuarios, en la mañana tuvimos algunas congestiones en las estaciones de Meléndez, Universidades y Paso del Comercio", explicó Daniel Parra, jefe de operaciones de Metrocali.

Cabe recordar que quien sea sorprendido incumpliendo la medida del 'día sin carro' será sancionado por circular en la ciudad en horario restringido, con una multa de aproximadamente 650.000 pesos, con el riesgo de la inmovilización del vehículo.