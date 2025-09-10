Banda criminal Los Moros, principal sospechosa de la muerte de secretario de Gobierno de Pradera

Una vez finalizado el consejo de seguridad adelantado en la mañana de este miércoles en el municipio de Pradera, las autoridades del Valle del Cauca ya definieron una primera línea de investigación para esclarecer el asesinato del secretario de gobierno de ese municipio, José Dorien Jiménez Salazar.

El funcionario fue atacado a disparos en la noche del martes 9 de septiembre, cuando veía el partido de la selección Colombia contra Venezuela, junto a otros funcionarios de la Alcaldía de Pradera, algunos concejales y otros ciudadanos.

El alcalde de este municipio, Francisco Guzmán, aseguró que el ataque contra el secretario fue consecuencia de los operativos que lideró contra las bandas de microtráfico, pues en las últimas dos semanas se adelantaron más de 20 allanamientos para desmantelar las llamadas “ollas”.

"Nuestro secretario de Gobierno venía liderando una lucha frontal contra el microtráfico que viene afectando al municipio drásticamente, sobre todo porque están armando a jóvenes de los barrios orientales y generando pandillas, lo que ha creado barreras invisibles. Debido a los allanamientos de las últimas semanas se pudo haber dado esta retaliación", indicó el alcalde.

Las autoridades están haciendo el seguimiento de todos los videos que se han conocido en las redes sociales del atentado, para identificar a los sicarios. Ya se publicó un primer cartel, para que la comunidad brinde información sobre el paradero de los agresores, además de refirmar la recompensa hasta de 100 millones de pesos.

"La invitación es que las personas nos den información que nos permitan identificar a estos dos delincuentes que atacaron al secretario. En las últimas dos semanas se llevó a cabo en el municipio de Pradera la desarticulación de la banda criminal Los Moros, dedicada al microtráfico desde hace muchos años", explicó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Publicidad

En cuanto a las medidas adoptadas en el municipio, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro aseguró que se dispondrán 20 cámaras de video vigilancia para mejorar las capacidades de inteligencia, además del refuerzo de la presencia de la Policía y el Ejército.

"Habrá cuatro grupos especiales de investigación para poder esclarecer rápidamente quien asesinó al secretario de Gobierno. Vamos a tener puestos de control en las salidas del municipio y también dentro del municipio mixtos para hacer un 'Plan Desarme' y otras acciones. Se van a fortalecer los allanamientos, porque tenemos que desactivar esos expendios de estupefacientes que hay en el municipio", manifestó la mandataria.

En cuanto al estado de salud de los sobrevivientes; Luci Arrechea, asistente del secretario y otra persona que no ha sido identificada, las autoridades confirmaron que están estables, después de haber sido impactados en su pulmón y pelvis respectivamente.

