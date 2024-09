Bomberos del Valle pararían sus servicios por crisis financiera: piden buscar convenio

Desde los cuerpos de Bomberos del Valle se solicitó al Ministerio del Medio Ambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, realizar los convenios interinstitucionales que permita financiar parte de estos cuerpos de socorros o se verían obligados a parar sus actividades por falta de recursos económicos los cuales escasean porque se han destinado a atender los mas de 200 incendios forestales que se han registrado en el departamento en el ultimo mes.

Los Bomberos denuncian estar financieramente en las ultimas tratando de minimizar gastos para disponer de cualquier recurso que se necesite para atender los incendios forestales que no dan tregua en el valle del cauca y que ya registran 209 en los últimos 30 días en 10 municipios del departamento.

"Cuando se presenta una emergencia forestal la CVC no activa protocolos o ayudas para los bomberos, no se ha podido llegar a algún acuerdo importante para fortalecer económicamente a los cuerpos de Bomberos donde el recaudo por la tasa bomberil es muy baja", indicó el capital Eduardo Sierra, comandante del Cuerpo de Bomberos de Jamundí

"Es un clamor que tenemos y por eso le pedimos al ministerio de Medio Ambiente para que la CVC no ignore mas las condiciones en las que se encuentran los diferentes cuerpos de Bomberos en el Valle. La autoridad ambiental no hace presencia, no aporta mucho en estas situaciones y nos desconoce", señaló el capitán Rafael Arango, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sevilla y delegado departamental de los Bomberos.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Marco Antonio Suarez respondió a la solicitud de los bomberos indicando que la entidad no está obligada a financiarlos en su totalidad, pero que si están girando recursos como apoyo a los cuerpos de socorro.

"Los bomberos dependen la tasa bomberil que recaudan los municipios y departamentos para su financiación, no de lo que destinen las Corporaciones Autónomas Regiones, CAR, lo que hacemos por ejemplo desde la CVC es prestar un apoyo para ellos adelanten su labor, desde 2020 a la fecha hemos entregado recursos por mas de 1.600 millones de pesos como apoyo, pero eso no quiere decir que tengamos la obligación de financiar a los bomberos", afirmo el director de la CVC.

Por su parte, los cuerpos de Bomberos del Valle indican que los incendios forestales requieren de acciones de las entidades nacionales y regionales porque los recursos por tasa bomberil son insuficientes para la debida operación del cuerpo de emergencias.