Cali refuerza su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

La Alcaldía de Cali adelanta un plan integral para cerrar el paso al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, una estrategia que se desarrolla con el respaldo técnico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Esto, con el fin de reforzar los controles internos y blindar la contratación y los procesos administrativos del Distrito.

De acuerdo con la Oficina Asesora de Transparencia, el plan piloto ya muestra resultados concretos: la administración ha logrado proteger más de 28.000 millones de pesos, tras la revisión detallada de 500 contratos y 20 procesos de vinculación de personal.

El análisis incluye a funcionarios, contratistas y proveedores, con el objetivo de evitar cualquier relación con organizaciones o personas involucradas en actividades ilícitas.



La jefe de la Oficina Asesora de Transparencia, María Alejandra Pedraza Orduz, explicó que estas acciones buscan proteger todos los procesos del Distrito:

"Estamos trabajando para que la contratación, la ejecución de obras, la compra de bienes y la vinculación de personal se hagan con los mayores filtros posibles”.

La funcionaria afirmó que el plan piloto se ampliará el próximo año.

También se implementó Inspektor, una herramienta tecnológica que permite revisar listas restrictivas y verificar antecedentes de personas y empresas con las que la Alcaldía de. Cali tiene relación.

