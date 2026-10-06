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Cancelación de vuelo a Cartagena afecta vacaciones de familias caleñas durante semana de receso

La aerolínea los reprogramó para el 7 y 8 de octubre, mientras pasajeros denuncian gastos adicionales y pérdida de días de sus paquetes turísticos. Pasajeros tuvieron que amanecer en el aeropuerto.

Familias caleñas afectadas por cancelación de vuelos a Cartagena
Foto suministrada por la comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Cerca de 60 personas, con destino a Cartagena, sufrieron la cancelación de su vuelo desde el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, afectando a decenas de familias caleñas que habían programado sus vacaciones para esta semana de receso escolar. La situación generó molestia entre los pasajeros, quienes aseguran que recibieron la notificación de la aerolínea apenas unas horas antes del viaje.

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Entre los afectados está Adair Acevedo, quien había adquirido junto a su familia un paquete turístico que contemplaba su estadía en Cartagena desde este lunes hasta el próximo viernes 9 de octubre. El pasajero manifestó que la solución ofrecida por la aerolínea terminaría reduciendo varios días de su estadía y afectando los planes que ya tenían programados.

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“Finalmente, la reacomodación o reprogramación del vuelo quedó para el día 7 y 8. Imagínense una cosa de esas: perdería uno lo que ya pagó allá en el hotel en Cartagena, todos los planes que teníamos allá. Con esa modificación, prácticamente estaría uno un día para al día siguiente devolverse”, explicó el usuario.

Acevedo señaló que, ante la modificación del itinerario y para evitar perder varios días del paquete turístico que había adquirido con su familia, tuvieron que comprar nuevos tiquetes y asumir gastos adicionales.

“En el caso de nosotros, la verdad tocó forzosamente por cuestiones de itinerario y porque ya se tenían unos acuerdos en Cartagena para lo del hotel y el paquete turístico. Tocó adquirir otro vuelo, nos tocó adquirir nuevamente tiquetes. En el caso de nosotros, el día de hoy viajaríamos”, expresó el afectado.

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Entre tanto, varios de los pasajeros tuvieron que amanecer en el aeropuerto a la espera de una respuesta de la aerolínea. Esta mañana, la compañía les confirmó como medida de solución el hospedaje temporal en un hotel cercano al aeropuerto, mientras esperan la salida de los vuelos que fueron reprogramados para mañana, miércoles 7, y el jueves 8 de octubre.

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