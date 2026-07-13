En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
ICE
Supersalud
Mindefensa
Ayuda para Venezuela
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cayó alias ‘El Indio’, señalado cabecilla de las disidencias en Cauca y Valle

Cayó alias ‘El Indio’, señalado cabecilla de las disidencias en Cauca y Valle

El delincuente tendría cerca de siete años de trayectoria dentro de la organización ilegal y sería el responsable de coordinar homicidios, extorsiones y otras acciones criminales.

Ejército y Fiscalía capturan a alias ‘El Indio’ en operativo en Florida, Valle.
Ejército y Fiscalía capturan a alias ‘El Indio’ en operativo en Florida, Valle.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

En desarrollo de una operación conjunta entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en flagrancia alias 'El Indio' y alias 'J', presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 57 Yair Bermúdez.

El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento en la urbanización Molinos del Viento, en el municipio de Florida, Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, alias "El Indio" tendría cerca de siete años de trayectoria dentro de la organización ilegal y sería el cabecilla de la comisión Norte Cauca, estructura señalada de coordinar homicidios, extorsiones y otras acciones criminales en los municipios de Miranda y Corinto, en el departamento del Cauca.

"Tropas del Gaula Militar Valle, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en flagrancia a alias 'El Indio', presunto cabecilla del grupo residual 57 Yair Bermúdez, dando cumplimiento a una orden de allanamiento en el municipio de Florida, Valle. Junto a él fue capturado alias 'J', integrante de la comisión Norte Cauca de este grupo armado", informó el coronel Mauricio Andrés Medina Vergara, comandante del Gaula Militar Valle.

Las investigaciones de inteligencia militar indican que el capturado, de 42 años, inició su trayectoria criminal en la estructura Dagoberto Ramos y posteriormente pasó a integrar la Estructura 57 Yair Bermúdez, donde ascendió hasta convertirse en uno de los principales cabecillas con injerencia en el norte del Cauca.

Según el Ejército, alias 'El Indio' estaría vinculado con el homicidio de cinco comuneros indígenas del resguardo Canoas, entre ellos, dos menores de edad, así como con el asesinato del comunero indígena Elbar Augusto Guetio, del resguardo Las Mercedes, hechos ocurridos en 2023.

"Alias 'El Indio' estaría vinculado con los homicidios de indígenas de los resguardos caucanos Canoas y Las Mercedes en el año 2023. De esta manera, el Ejército Nacional continúa su ofensiva contra los factores de inestabilidad que afectan la seguridad de la población", concluyó el coronel Medina Vergara.

Publicidad

Durante el operativo también fueron incautadas armas de fuego, munición, un dron, equipos de comunicación, panfletos extorsivos y otros elementos que, según las autoridades, eran utilizados por esta estructura armada ilegal.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso judicial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad