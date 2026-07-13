Cayó alias ‘El Indio’, señalado cabecilla de las disidencias en Cauca y Valle

En desarrollo de una operación conjunta entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en flagrancia alias 'El Indio' y alias 'J', presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 57 Yair Bermúdez.

El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento en la urbanización Molinos del Viento, en el municipio de Florida, Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, alias "El Indio" tendría cerca de siete años de trayectoria dentro de la organización ilegal y sería el cabecilla de la comisión Norte Cauca, estructura señalada de coordinar homicidios, extorsiones y otras acciones criminales en los municipios de Miranda y Corinto, en el departamento del Cauca.

"Tropas del Gaula Militar Valle, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en flagrancia a alias 'El Indio', presunto cabecilla del grupo residual 57 Yair Bermúdez, dando cumplimiento a una orden de allanamiento en el municipio de Florida, Valle. Junto a él fue capturado alias 'J', integrante de la comisión Norte Cauca de este grupo armado", informó el coronel Mauricio Andrés Medina Vergara, comandante del Gaula Militar Valle.



Las investigaciones de inteligencia militar indican que el capturado, de 42 años, inició su trayectoria criminal en la estructura Dagoberto Ramos y posteriormente pasó a integrar la Estructura 57 Yair Bermúdez, donde ascendió hasta convertirse en uno de los principales cabecillas con injerencia en el norte del Cauca.

Según el Ejército, alias 'El Indio' estaría vinculado con el homicidio de cinco comuneros indígenas del resguardo Canoas, entre ellos, dos menores de edad, así como con el asesinato del comunero indígena Elbar Augusto Guetio, del resguardo Las Mercedes, hechos ocurridos en 2023.

"Alias 'El Indio' estaría vinculado con los homicidios de indígenas de los resguardos caucanos Canoas y Las Mercedes en el año 2023. De esta manera, el Ejército Nacional continúa su ofensiva contra los factores de inestabilidad que afectan la seguridad de la población", concluyó el coronel Medina Vergara.

Publicidad

Durante el operativo también fueron incautadas armas de fuego, munición, un dron, equipos de comunicación, panfletos extorsivos y otros elementos que, según las autoridades, eran utilizados por esta estructura armada ilegal.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso judicial.