Ciclista en Cali sufrió golpiza por pedirle a motociclista respetar uso exclusivo del bicicarril

Un motociclista agredió a un ciclista que le reclamó por invadir un bicicarril en el oriente de Cali. El ciclista, valientemente, impidió el paso del infractor, sin embargo, el agresor decidió bajarse de su moto por un momento para golpearlo y arrojarle bruscamente de la bicicleta hacia el otro lado de la vía.

“Brother, ¿qué pasa? Estoy cansado de decir que esto es solamente para bicicletas mi hermano, tienes tu carril por allá, me puedes colaborar y te sales. Por aquí no va a pasar mijo, no va a pasar, es para bicicletas solo este carril”, dijo el ciclista en un video.

El hombre que agredió al ciclista huyó del lugar con rumbo desconocido. Por fortuna, la víctima no presenta heridas graves.

Ante esta situación, lideres ciclistas manifestaron su total rechazo por estos hechos, dicen que son constantes las agresiones que deben de vivir por cuenta de los motociclistas que invaden este espacio en una alta velocidad, siendo un riesgo para quienes transitan por ahí.



En el año 2023 un total de 205 personas perdieron la vida en siniestros viales, de los cuales 13 eran ciclistas.