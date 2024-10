Cien miembros de Comuneros del Sur serán los primeros en entregar armas y concentrarse en Nariño

Después de 33 años de guerra, el grupo ilegal Comuneros del Sur, exintegrantes de la guerrilla del ELN, aseguró que son 100 los combatientes, lo que representa el 30 % de su tropa, que estarán concentrados en un espacio de ubicación y localización en zona rural del municipio de Cumbal, en el sur de Nariño, antes de finalizar el mes de noviembre.

El anuncio fue hecho por Roger Garzón, jefe de la delegación de ese grupo ilegal, en los diálogos regionales de paz con el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Según Garzón, “estos cien combatientes, en su mayoría integrantes de resguardos indígenas del sur de Nariño, volverán a sus territorios, aunque aún no se ha establecido con certeza dónde podría estar localizada la zona de concentración o ubicación de estas personas”.

Junto a los combatientes que se acogerán al proceso de reincorporación a la vida civil, la delegación de los Comuneros del Sur informó que entregarán a la comunidad internacional armas, explosivos y minas antipersonal para que sean destruidos, todo esto en el marco de los diálogos regionales de paz, como muestra de la voluntad de los Comuneros del Sur, que quieren dejar la guerra para volver a la vida civil, pero como grupo político-social, explicó Garzón.

“Esta primera concentración de los combatientes expresa la voluntad de los Comuneros del Sur de agilizar y priorizar el proceso, pero también de evaluar cómo funcionarán estos nuevos procesos de reintegración. Este proceso de reintegración será gradual, en busca de la consolidación social y política del frente”, aseguró Garzón.

Los primeros cien combatientes tendrán un trabajo especial para poder realizar acciones de reintegración comunitaria, social y política en las zonas donde, por más de 33 años, ha tenido presencia el grupo Comuneros del Sur.

“También hemos hablado de la inutilización de instrumentos de guerra, lo que se afinará en la mesa técnica. La destrucción de estos instrumentos podría realizarse en otros territorios donde los Comuneros han tenido presencia y permanencia, antes de que finalice el año”, añadió el jefe de la delegación de ese grupo ilegal.

"Es un compromiso político asumido en los acuerdos, afinado en perspectiva de avanzar hacia otro acuerdo que será presentado a la opinión pública. Esto es producto de la cuarta sesión realizada en el municipio de Cumbal, en el sur de Nariño, frontera con Ecuador. Se hace realidad en el sentido de que trabajemos junto al gobierno nacional y los Comuneros del Sur, y logremos, a finales de año, el cese de hostilidades y los espacios de ubicación y localización. Este es un compromiso del acuerdo, y los Comuneros cumplirán, incluyendo el proceso de inutilización de los instrumentos de guerra, con el objetivo de avanzar hacia la finalización del conflicto armado en Nariño", manifestó el jefe rebelde.

Sobre la no presencia, hasta ahora, del máximo comandante de ese grupo ilegal, alias 'HH', solicitado en extradición por las autoridades norteamericanas, Garzón fue enfático: “Nosotros estamos hablando en la mesa sobre unas condiciones necesarias para fortalecer el proceso. Esas condiciones se verán reflejadas cuando nuestros once compañeros reciban el levantamiento de las órdenes de captura y la suspensión de la solicitud de extradición de dos de ellos. Es una negociación que hemos planteado al gobierno nacional como una garantía para fortalecer y robustecer el proceso de manera integral en todas las acciones que venimos realizando".

"Lo que estamos buscando es coherencia. Nuestras acciones no deben impedir que este proceso avance, porque sería irresponsable frenarlo cuando ya hay una decisión tomada. La coherencia debe venir de parte del gobierno nacional con sus gestiones, y nosotros creemos en el gobierno nacional y en la política de paz total. Sabemos que, en su momento, los tiempos llegarán. Nosotros no hablamos solamente del comandante Gabriel, sino de los once compañeros que conformarán la delegación de negociación con el Gobierno nacional”, recalcó Garzón.

Además, insistió en la importancia de que 'HH' esté presente en la mesa, pues es fundamental, ya que representa la autoridad del Frente Comuneros del Sur. No solo por su papel de liderazgo y militancia dentro del frente, sino porque su participación en la mesa de negociación permitiría agilizar, robustecer y fortalecer el proceso de paz territorial con el gobierno nacional.

Finalmente, Garzón señaló que ya han manifestado públicamente su objetivo político, el cual está expresado en su decisión y voluntad de transformarse en un movimiento social y político, y dirigir sus esfuerzos hacia los procesos de reintegración.