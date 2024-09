Comunidades del Pacífico colombiano organizan movimiento étnico en defensa del territorio

Las comunidades mestizas, pueblos indígenas y afrodescendientes del Pacífico de Nariño, Cauca y Valle afirman que, a pesar de haber resistido la pobreza en la que viven, ya están cansadas del olvido por parte del Gobierno. Por ello, crearon su propio Movimiento Étnico y Social del Pacífico (Mespa), con la convicción de que es hora de pasar la página de la violencia que ha dejado el conflicto armado en sus regiones.

Jonathan Centeno, líder social del Cauca, declaró a Blu Radio que en estos municipios de Nariño, Valle y Cauca, donde la población civil ha sido la principal víctima de la violencia, están convencidos de que este movimiento "étnico-social del Pacífico" es para demostrar al Estado colombiano que, con o sin su apoyo, trabajarán arduamente por la transformación de su territorio. También exigieron garantías como las anunciadas por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en la Ley de Paz Total.

Delegaciones provenientes de las poblaciones del Pacífico nariñense, como El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y La Tola, estuvieron presentes. Asimismo, participaron habitantes de López de Micay, Guapi y Timbiquí en Cauca, donde al unísono exclamaron: "¡El Pacífico tiene voz!"

El movimiento étnico y social del Pacífico, que agrupa a los consejos comunitarios, resguardos indígenas, juntas de acción comunal y organizaciones sociales de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, tiene como objetivo fomentar la unidad y la solidaridad en las luchas étnicas de esta región del suroccidente de Colombia, según explicó Zabri Aragón, líder social del municipio de El Charco, Nariño, a Blu Radio.

Todos coinciden en que, para poder permanecer en sus comunidades junto a sus familias y no verse obligados a desplazarse de sus territorios, los cuales han sido abandonados durante décadas, necesitan que el presidente Petro pase del discurso a la acción. Están seguros de que en los dos años que le quedan de mandato, aún puede corregir el rumbo de su Gobierno y dejar una huella en esta región, que sigue creyendo en su proyecto.

"Pese a que Gustavo Petro ganó las elecciones con el respaldo electoral de territorios con mayor presencia étnica, como el Pacífico de Nariño y Cauca, también es evidente el descontento y la frustración de estas comunidades. Saben con certeza que, una vez más, fueron utilizadas", comentó uno de los voceros comunitarios que asistió al encuentro realizado en el municipio de Timbiquí, en la costa pacífica caucana.

"De la mano del pueblo indígena Sia del litoral Pacífico, avanzamos en la organización y participación étnica y social. Nos unimos para construir el buen vivir", aseguró una madre de familia mientras caminaba junto a sus dos pequeños hijos por una de las calles de Timbiquí.

La participación y concertación de los pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas se produce justo en el momento en que cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca crear el departamento número 33, que podría llamarse "Pacífico", si es aprobada la iniciativa de varios congresistas.

Enrique Oliveros Ortiz, presidente general del Movimiento Étnico y Social del Pacífico en la región de Cauca, Valle y Nariño, asegura que esta iniciativa nace de la voluntad de las comunidades y se convierte en una alternativa para decirle al Gobierno que ha llegado la hora del cambio.

El Pacífico colombiano ya no aguanta más promesas ni dilaciones. Desde el movimiento étnico-social del Pacífico se plantea una toma de conciencia de los movimientos juveniles y las organizaciones sociales, a pesar de las dificultades que han enfrentado con los diferentes gobiernos.

"Aquí comienza la verdadera transformación de los territorios, de la cual se ha hablado en todos los procesos. Sin embargo, es necesario que el Gobierno pase del discurso a la ejecución y deje de lado los diagnósticos, estudios y diseños, entre otros aspectos. La contratación sigue favoreciendo a gente del interior, menospreciando a los profesionales del Pacífico", afirmó Oliveros.

"Ya tenemos gente preparada aquí en la costa del Pacífico. Es necesario hacer un llamado importante para vincular laboralmente a la población de la costa, ya que todo sigue siendo manejado desde el interior. Debe haber una descentralización real que incluya y otorgue una participación plena a los pueblos de la costa del Pacífico, acabando con el centralismo", añadió.

Queremos un planteamiento real con la participación de los territorios y que se acabe la estigmatización. La mayoría de los docentes son progresistas, y la gente estudia con gran esfuerzo. Sin embargo, el que vivía de la papa china o el que pescaba, a pesar de haberse preparado, sigue sembrando y pescando porque los contratos siguen siendo otorgados a los del interior

Hoy queremos decirle al Gobierno, a través de la unidad de los pueblos del movimiento étnico-social del Pacífico, que es necesario vincular más a la costa del Pacífico, trabajar de la mano con el pueblo, los territorios, los hermanos indígenas, la población afro y las organizaciones sociales, pero con las organizaciones del territorio, no con las ONG que vienen a hacer estudios y diseños. Estas siguen llevándose el dinero que debería invertirse en los territorios, manejándolo desde el exterior. Los recursos para la paz deben invertirse en las zonas afectadas por el conflicto armado. ¡No más engaños! No queremos más estudios o diseños que no cambian nada. La situación en la costa del Pacífico sigue empeorando cada día", concluyó.