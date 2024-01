"Con tristeza de que esto no se resuelva": registrador Penagos por secuestro de funcionario en Chocó

En Quibdó, Chocó , los habitantes, familiares y trabajadores de la Registraduría lideraron una marcha para pedir la pronta liberación del delegado de la entidad en ese departamento, Jefferson Murillo, secuestrado el pasado sábado, 6 de enero.

Allí, estuvo presente el registrador nacional, Hernán Penagos, quien además participó del consejo seguridad. Aunque destacó la labor de la Policía, lamentó que no se tenga mayor información del paradero.

"Destacar el apoyo que se ha tenido de parte del Ejército, de la Armada y de la Policía y todo el apoyo permanente de la sociedad de Quibdó. Luego sí me siento, primero con mucha tristeza de que este tema aún no se resuelva, pero con la tranquilidad de que todas las autoridades están trabajando para tener buenas noticias rápidamente", dijo Penagos.

Y es que, junto a Murillo, fue secuestrado también su primo, quien trabaja para el SENA.

La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, confirmó que por ahora se mantienen la recompensa de hasta $30 millones, mientras que el general José Luis Ramírez, director de la DIJIN, y quien se trasladó a Quibdó para dirigir los operativos, habló de las posibilidades que están manejando.

"Tenemos unos cuadrantes establecidos donde hemos realizado operaciones helicoportadas con el personal de jungla y por supuesto un control del territorio por parte de nuestras Fuerzas Militares, Ejército y Armada Nacional. Vamos por buen camino, hay que ser sumamente prudentes también con la información y sobre todo pensar muy bien las operaciones que vamos a hacer, porque no queremos poner en riesgo la vida del Registrador y por supuesto de su familia”, anotó el general Ramírez.

Estas operaciones se están adelantando en todo el departamento del Chocó, pero con especial énfasis en Lloró y Certegui.

