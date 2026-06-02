Concejal de Florida, Valle, resultó herido tras ser víctima de un atraco

Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que fue lesionado Johan Enríquez, concejal del Partido Liberal, en el municipio de Florida, Valle del Cauca.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario se desplazaba por la carretera que conecta a Cali con Candelaria, cuando fue abordado por varios individuos en las inmediaciones del corregimiento de Villa Gorgona. Las hipótesis iniciales apuntan a que se trató de un intento de robo que derivó en un enfrentamiento entre el concejal y los presuntos asaltantes.

Durante el hecho, los atacantes habrían utilizado un arma traumática para dispararle y, posteriormente, escaparon llevándose una cadena y otras pertenencias de valor.

"Lo que conocemos es que el salió de verse el partido de Colombia y estos delincuentes ya lo tenían fichado porque le pincharon la camioneta, lo que hizo que el se bajara y ahí aprovecharon para robarlo y atacarlo, rechazamos este hecho", dijo Carlos Shaik, presidente del concejo de Florida.



Según el informe entregado por la Policía, el concejal sufrió tres heridas: dos en el rostro y una más en el hombro derecho. Tras lo ocurrido, fue trasladado a un centro asistencial de Cali, donde recibe atención médica y permanece bajo observación.

A través de un comunicado, el equipo del concejal señaló que su estado de salud presenta una evolución positiva. Además, solicitaron a las autoridades acelerar las labores investigativas para lograr la pronta identificación y captura de los responsables.

Mientras tanto, los organismos de seguridad continúan recopilando pruebas, revisando grabaciones de cámaras de vigilancia, y tomando declaraciones que permitan avanzar en el esclarecimiento de este caso.