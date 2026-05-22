Conflicto entre Misak y Nasa: los argumentos de los indígenas detrás de los enfrentamientos

La disputa territorial entre comunidades indígenas en el Cauca volvió a escalar en las últimas horas y deja un saldo de al menos siete personas fallecidas y más de 100 heridas. Los enfrentamientos entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa se concentran en el resguardo de Pitayó, donde ambas comunidades sostienen reclamaciones históricas sobre la posesión de tierras ancestrales.

El conflicto, según explicaron autoridades y líderes indígenas, tiene raíces que se remontan a la época de la colonia española. La controversia gira alrededor de predios ubicados entre los resguardos de Guambía y Pitayó, territorios sobre los que existen títulos coloniales y republicanos que cada comunidad interpreta como respaldo a sus derechos históricos. Los Misak sostienen que esas tierras les pertenecen ancestralmente y denuncian una ocupación ilegal, mientras que los Nasa defienden que su presencia está amparada en procesos adelantados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La tensión aumentó tras recientes decisiones relacionadas con la delimitación y formalización territorial. De acuerdo con la ANT, se emitieron resoluciones que reconocieron la vigencia legal de títulos coloniales y republicanos asociados al resguardo indígena de Pitayó. Sin embargo, desde el pueblo Misak consideran que esas determinaciones afectan sus derechos territoriales ancestrales y favorecen las reclamaciones de la comunidad Nasa.

El director de la Agencia Nacional de Tierras explicó que el resguardo de Guambía tiene reconocimiento legal y pertenece al pueblo Misak, pero precisó que existe un proceso administrativo pendiente relacionado con la clarificación de títulos coloniales de los años 1740 y 1750. Según indicó, esa aclaración jurídica sobre el título colonial Nasa de Pitayó no elimina ni limita los derechos territoriales del resguardo Misak. El funcionario insistió en que la confrontación “es un conflicto político” relacionado con el uso de cerca de 800 hectáreas y rechazó el recrudecimiento violento de la situación.



Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que detrás de la confrontación no solo existiría una disputa por la tierra, sino también posibles influencias de estructuras criminales y factores políticos que estarían profundizando la tensión en la región.

En medio de la crisis, organizaciones de derechos humanos iniciaron acercamientos en la zona para atender a las víctimas y promover canales de diálogo entre ambas comunidades. La prioridad, señalaron, es contener los enfrentamientos y avanzar hacia mecanismos de concertación que permitan resolver una disputa histórica que durante décadas ha permanecido latente en el territorio caucano.