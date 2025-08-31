Publicidad

Continúa la búsqueda de Mayra, desaparecida en Cali; su familia pide acelerar el proceso

Continúa la búsqueda de Mayra, desaparecida en Cali; su familia pide acelerar el proceso

La familia de Mayra Alejandra Escobar, desaparecida desde el 19 de agosto, pide apoyo a las autoridades y a la comunidad para dar con su paradero.

Los familiares de Mayra denuncian que han recibido llamadas extorsivas con información falsa sobre el paradero de la joven.
Foto suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 31, 2025 01:01 p. m.

La incertidumbre crece en Candelaria, Valle, donde se cumplen más 10 días de la desaparición de Mayra Alejandra Escobar, una mujer de 33 años, cuyo rastro se perdió el pasado 19 de agosto.

De acuerdo con la información entregada por su familia, Mayra salió desde el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, hacia la ciudad de Cali en compañía de una amiga.

Sin embargo, al llegar al barrio Alfonso López, en el oriente de la capital del Valle, esta amiga asegura que la vio marcharse con un hombre, sin que desde entonces se tenga más información sobre su paradero.

“La he buscado en hospitales, pido que cualquier información que tenga, sea mala o sea buena, nos avisen. Estamos sufriendo y las autoridades que no detengan la búsqueda”, manifestó Ana Doris Marín, madre de la mujer desaparecida, en medio del llamado desesperado por obtener respuestas.

La Personería de Candelaria confirmó que, activó un protocolo especial para reforzar las labores de investigación y ayudar a dar con más pistas que pueda dar con su paradero.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen los velatones por las calles de Candelaria con la esperanza de encontrarla con vida.

