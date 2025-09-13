Crece el temor por amenazas a líderes y funcionarios públicos en Florida, Valle del Cauca

Aumenta el riesgo de inseguridad para líderes sociales y funcionarios públicos en Florida, Valle del Cauca, tras el asesinato del Secretario de Gobierno del municipio de Pradera.

Las amenazas e intimidaciones a funcionarios públicos y líderes sociales de la zona se han intensificado, generando miedo entre la comunidad. Defensores de derechos humanos han afirmado que este tipo de hechos pone en riesgo inminente la vida, integridad y seguridad personal.

"La preocupación crece, pues en el municipio de Florida ya se presentó el homicidio de dos agentes de la Policía, un atentado en contra del Secretario de Planeación e Infraestructura y una serie de amenazas a personas que lideran procesos comunitarios", afirmó el Secretario de Gobierno de Florida, Bladimir Cerón.

Recordemos que hace una semana la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, afirmando que este escenario violento afecta tanto a comunidades rurales, étnicas y campesinas como a zonas urbanas.