CVC y Fuerza Aérea sobrevolaron nueve puntos críticos de incendios forestales en Cali

Nueve zonas de alto riesgo de incendios forestales en Cali fueron sobrevoladas este miércoles 6 de agosto por la CVC en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, en una acción preventiva clave ante la amenaza constante de conflagraciones en áreas protegidas y vulnerables.

Entre los puntos monitoreados destacan Altos de Menga y Patio Bonito, donde, en años anteriores, se han presentado incendios de gran magnitud, afectando un total de 434,8 hectáreas en los últimos tres años.

El 55% de estos eventos ocurrieron en Reservas Forestales Protectoras Nacionales y el 45% restante en Ecoparques de la ciudad, impactando directamente el patrimonio natural de Santiago de Cali, es decir el 100% de los incendios generaron impactos directos en el Patrimonio Natural de la Ciudad de Santiago de Cali.

Las imágenes de este sobrevuelo revelaron que en las conflagraciones anteriores sucedieron junto a asentamientos humanos, lo que demuestra que fueron provocados con la intención de invadir

"Ya hemos identificado que los incendios están siendo causados por personas; no se trata de hechos naturales, sino de acciones provocadas por grupos inescrupulosos que, en su mayoría, buscan realizar invasiones en la ciudad. Es necesario establecer una relación que nos permita definir qué acciones tomaremos a futuro para acabar con ese flagelo", señaló Marco Antonio Suárez Gutiérrez director general de la CVC

El sobrevuelo también permitió observar el estado actual del Cerro de la Bandera, una zona que fue gravemente afectada en 2023, pero que hoy se destaca como ejemplo de recuperación ambiental.

El Cerro de la Bandera, Palermo, Terrón Colorado (contiguo a la vía al mar), Altos de Menga, Sector de Pilas de Cabuyal - Cristo Rey, Altos de Normandía, corregimiento Golondrinas, Los Limones-Loyola, corregimiento La Castilla, Vereda La Cajita, corregimiento Pichindé, Patio Bonito – El Saladito, comuna 01 / corregimiento Pichindé y el Sector El Morro, corregimiento Los Andes, fueron los 9 sitios monitoreados desde el aire y que suman 434,8 hectáreas afectadas por conflagraciones los últimos tres años.

La operación se realizó con un helicóptero UH60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, equipado para extinción de incendios y evacuaciones. “Estamos preparados para actuar en zonas de difícil acceso y este trabajo conjunto fortalece la capacidad de respuesta”, afirmó el coronel Germán Varela Vallejo, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 7.

Además, se evaluó la funcionalidad del helipunto construido por la CVC y los Bomberos de Cali, una base segura con suministro de agua permanente, clave para las emergencias. Las entidades anunciaron la intención de replicar esta estrategia en otras áreas del Valle del Cauca.

