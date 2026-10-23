Demolición de edificios afectados por el terremoto finalizaría en enero: alcalde de Cali

Tras un nuevo recorrido en el barrio Los Cámbulos, al sur de Cali, donde se están adelantando las labores de demolición de los edificios D Corpus, Cali Expreses y el Hotel Metrópoli Plaza, el alcalde Alejandro Eder confirmó que posiblemente serán más de 200 las edificaciones que serán demolidas antes de enero del próximo año.

El mandatario caleño anunció que antes de que termine el 2026 en estos mismos predios comenzaría la construcción de los primeros edificios de apartamentos. Actualmente, hay 82 edificaciones con la autorización para ser intervenidas.

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"Hoy tenemos 11 frentes demoliendo en distintos puntos de la ciudad. Vamos a trabajar también con el apoyo del Fondo Milagro, pues buscamos abrir otros 11 frentes. Pueden ser hasta 150 edificios, inclusive hasta 200 los que tendremos que demoler. Estamos trabajando para poder terminar esta dolorosa tarea en lo posible de aquí a enero", señaló Eder.

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Entre tanto, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, reiteró el apoyo financiero del Gobierno de Abelardo de la Espriella a este proceso de demolición de los edificios que después del terremoto de agosto no podrán ser habitados. Dijo que el Gobierno Nacional aportará para este propósito $50.000 millones.

"Vamos a llegar en vivienda, en acueducto y alcantarillado, en salud, en educación, en apoyo a los comercios, reactivación económica. Son muchas las líneas que están de apoyo en el plan de acción específico y llegaremos con toda la capacidad del gobierno para apoyar la reconstrucción y también la demolición", señaló Uribe.

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Cabe recordar que por el terremoto en Cali más de 20.000 familias se quedaron sin vivienda. Muchas de los damnificados insisten en que hay incrementos exagerados en los precios de arrendamientos en la ciudad y por eso siguen viviendo donde familiares o amigos.