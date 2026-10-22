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Bombardeo en el Cauca deja 9 miembros del ELN muertos: entre ellos estaría alias ‘Marcos Pacífico’

La operación fue realizada en zona rural de El Tambo. El presunto cabecilla dirigía tres estructuras del ELN con presencia en Cauca, Nariño y Valle.

Abatido 'Marcos Pacífico' en el Cauca.
Abatido 'Marcos Pacífico'
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Nueve presuntos integrantes del ELN fueron abatidos en medio de un bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en zona rural de El Tambo, Cauca. Entre los fallecidos estaría alias ‘Marcos Pacífico’, señalado como uno de los principales cabecillas de esa organización y cuya identidad está pendiente de confirmación mediante pruebas decadactilares.

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De acuerdo con la información entregada por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, el hombre sería el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, además de máximo jefe del frente José María Becerra.

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“Hicimos un bombardeo anoche en el Cauca y dimos de baja nueve bandidos. Ustedes saben que cuando este radio suena, es porque trae buenas noticias. Gracias a Dios y a nuestra fuerza pública, a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército, a nuestra Armada, a nuestra Fuerza Aérea, a los verdaderos héroes de Colombia. Ya están sabiendo los narcoterroristas lo duro que muerde el tigre con su fuerza pública”, dijo el presidente.

El cabecilla abatido también sería responsable de dirigir tres estructuras ilegales que delinquen en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. A alias ‘Marcos Pacífico’ se le atribuye presunta participación en secuestros, atentados y ataques contra la Fuerza Pública en Cali y Buenaventura.

Según las autoridades, también habría impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022.

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