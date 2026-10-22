Sector privado invertirá 2.800 millones de pesos en la recuperación del Colegio Nuevo Latir de Cali

Inició el proceso de recuperación de la institución educativa Nuevo Latir en el oriente de Cali, el cual será financiado por completo por el sector privado del Valle del Cauca.

Diferentes empresarios y fundaciones se unieron para invertir 2.800 millones de pesos en las reparaciones de las fallas que dejó el terremoto del 10 de agosto. Tanto en la sede principal, como en la sede Isaías Duarte Cancino.

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"Tuvimos varias afectaciones de muros, panel yeso, grietas, nada estructural hasta lo que hemos visto. Estamos muy esperanzados de estar en unos seis meses acabando todos los arreglos y todos los temas que requiere esto, para que los niños y niñas que son más de 1.500 puedan volver 100% presencial", aseguró María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico.

La sede principal del Nuevo Latir es una de las ocho sedes educativas de la ciudad que hoy están cerradas por el riesgo que representan para los estudiantes. Otras 80 tienen afectaciones parciales, por lo que han implementado clases en alternancia académica.



"Esta sede educativa del Nuevo Latir tiene una afectación media, tenemos ocho colegios que están totalmente cerrados en este momento. La afectación general es del 12% de la infraestructura educativa de Cali, pero con un gran esfuerzo y con alternancia sólo el 4% de los estudiantes están en no presencialidad", señaló Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali.

Desde el sector privado se apoyará en la reconstrucción de otras 29 sedes educativas en el departamento: 17 en el distrito de Buenaventura, dos en Zarzal, 1 en el municipio de El Cairo, y seis más en Cali.