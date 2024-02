Desbloquean vía Cali-Popayán tras acuerdo con el Gobierno nacional

Luego de completar más de dos días de bloqueo en la vía panamericana que comunica a Cali-con Popayán en el sector del peaje de Villa Rica, por parte de comunidades afro que impidieron el paso de vehículos se logró un acuerdo para habilitar el flujo de los carros.

En una reunión que se sostuvo con representantes de las comunidades afro y del Gobierno nacional se determinó hacer una nueva mesa de diálogo para seguir fortaleciendo los acuerdos.

“Este Gobierno no es irresponsable, no vamos a firmar acuerdos nuevos, lo que vamos a es recoger los acuerdos que se han venido trabajando como por ejemplo los que están en el plan de desarrollo y plantearles una ruta para cumplir incluso lo que otros prometieron y no cumplieron, entonces no formamos acuerdos nuevos", dijo Luis Fernando Velasco, Ministro del Interior.

Otra de las conclusiones es agilizar dichos procesos para evitar nuevos bloqueos de la vía que durante el 2024 ha sufrido cuatro tomas por parte de diferentes grupos étnicos y comunidades.

“El Gobierno no necesita bloqueos para conversar, nosotros estamos dispuestos a ir hasta cualquier lugar de Colombia, pero es importante hacer estos diálogos, cumpliremos lo que ya se ha hablado en otros gobiernos”, expresó Velasco.

Por su parte, desde el Comité Intergremial del departamento del Cauca, indicaron que este bloqueo ha dejado pérdidas millonarias al sector empresarial y turístico.

“El departamento registró pérdidas por más de $65 millones de pesos en el sector del turismo, algunos turistas no pudieron llegar a la ciudad de Popayán y lamentablemente por ese bloqueo tuvieron que replantear su viaje. El sector transporte, medicamentos y alimentos también se vio afectado”, explicó Gerardo Arroyo, director del comité.

En ese sentido las comunidades afro esperan que los acuerdos realizados les permita legalizar sus tierras. A este bloqueo se sumo otro de personas en la vía Candelaria - Puerto Tejada, cerca del corregimiento El Cabuyal, reclamaron rutas escolares para los niños de la zona.