Disidencias atacaron con explosivos subestación del corregimiento de Potrerito en Jamundí, Valle

Momentos de tensión se registraron en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle, tras el ataque contra la subestación de Policía del sector. De acuerdo con información preliminar, integrantes de las disidencias de las Farc lanzaron drones cargados con explosivos contra las instalaciones.

Habitantes del corregimiento manifestaron preocupación por la situación y aseguraron que permanecieron resguardados en sus viviendas mientras se registraban las explosiones y los hostigamientos contra la fuerza pública.

“Estaban lanzándoles drones. Ya se habían escuchado dos explosiones muy fuertes cerca de la estación; la primera cayó al lado de la garita. También nos dijeron que esos drones estaban cayendo en otros puntos del corregimiento y por eso la gente no quería salir de las casas por miedo a resultar herida”, expresó un ciudadano de Potrerito.

Entre tanto, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, hizo un llamado para que el próximo Gobierno nacional logre consolidar un proceso de intervención institucional en este municipio, que continúa afectado por la presencia y el accionar de las disidencias de las Farc.



Alcaldía de Jamundí

“Quien fuera elegido por el pueblo colombiano como presidente o presidenta de Colombia debía tener dentro de su agenda como prioridad a Jamundí, venir a instalar con nosotros unas mesas de trabajo y establecer un plan social integral para nuestras comunidades y para recuperar el territorio”, manifestó la mandataria local.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si estos atentados dejaron civiles o uniformados lesionados. Sin embargo, la Policía sí confirmó que la subestación sufrió daños en su infraestructura debido a las explosiones. Tras el ataque, unidades de la Fuerza Pública mantuvieron un fuerte despliegue en la zona para repeler las acciones armadas y restablecer el orden en este corregimiento.